Nikola Kalinić se vraća u reprezentaciju? Alimpijević već zvao lidera Zvezde, ovo je njegov odgovor

Iskusni košarkaš Nikola Kalinić još uvijek nije definitivno završio reprezentativnu karijeru.

Lider Crvene zvezde Nikola Kalinić govorio je o svojoj budućnosti i ambicijama sa Crvenom zvezdom i otkrio da ga je već kontaktirao novi selektor Srbije. Svetislav Pešić je znao da kaže da je Kalinić za njega važniji igrač od Jokića, a očigledno da uživa veliko poštovanje i kod Dušana Alimpijevića, uprkos tome što je u poznim igračkim godinama.

Kalinić je prihvatio ulogu koju moju je dodijelio Saša Obradović u Zvezdi, a skoro kompletno novi tim u njemu vidi vođu na terenu i u svlačionici.

"Ulazim u posljednji period karijere gdje i tijelom i glavom vjerovatno ne mogu na svakoj utakmici da iznesem isti teret. Sigurno ima i do toga…Pritom, imamo ogroman napadački potencijal, prije svega na bekovskim pozicijama. Trebalo bi da igramo plej-of, pa ćemo vidjeti da li smo spremni, da li imamo dovoljno iskustva u tim situacijama, u serijama i neizvjesnim, napetim utakmicama", rekao je Kalinić za Sportske.

Kalinić ugovor sa crveno-bijelima ima do leta 2027. godine i otvoren je za sve opcije.

"Što se tiče kraja karijere, daleko je to još. Imam ugovor za ovu i sljedeću godinu, pa ćemo vidjeti kada dođe taj trenutak kako ću se osjećati fizički i psihički. Zavisi i od toga da li klub želi da me zadrži, da li je u obostranom interesu da ostajem ili je vrijeme da završavam. Mnogo je tu pitanja, a još uvijek imam godinu i po dana ugovora. Mnogo puta sam se uvjerio da se u sportu mnogo toga promijeni za nedelju dana, a kamoli za godinu i po, tako da ne bih davao nikakve definitivne izjave povodom toga", rekao je Nikola

Sarađivao je sa Alimpijevićem još u Vojvodini i nije isključeno da ćemo ga ponovo gledati u dresu reprezentacije. "U kontaktu sam sa Duletom, sarađivali smo i prije nego što je postao selektor, družili smo se još u Vojvodini, tako da smo u kontaktu i zvao me je. Ipak, trenutno, u situaciji u kojoj se nalazim, ono malo slobodnog vremena što dobijem uglavnom koristim da budem sa ćerkicom, tako da mislim da moj povratak u reprezentaciju trenutno nije realan. Ali dobro, vidjećemo šta sutra nosi. Ta priča nije definitivno zatvorena, ali nije baš ni realna u ovom momentu. Vidjećemo kad se stvari malo slegnu u kom smjeru ćemo krenuti", dodao jei iskusni krilni igrač.

Ima jako dobru saradnju sa Sašom Obradovićem i nada se da će ovaj tim Zvezde napraviti iskorak u odnosu na prošlu sezonu i obezbijediti plej-of.

"Za sada imamo super odnos. Mislim da posmatramo košarku na sličan način. On je ta stara škola, a ja sam bio u dodiru sa tim, bilo kroz reprezentaciju ili kroz druge trenere koje sam imao. Brojne stvari gledamo na isti način i mogu da ga razumijem u većini zamisli i stvari koje želi da prenese igračima. Mislim da je to razlog zbog kojeg se malo bolje kapiramo. Vidjećemo, ne bih donosio neke prerane zaključke. Kad god sam nešto ranije rekao, uvijek se desilo suprotno. Za sada mislim da je dobro i nadam se da ćemo završiti ovu sezonu drugačije nego prošlu".

Kalinić se osvrnuo na odlazak Željka Obradovića iz Partizana. Imao je priliku da sarađuje sa najtrofejnijim evropskim trenerom u Fenerbahčeu.

"Uvijek je tužno i nezgodno vidjeti takvu situaciju, gdje god da se dešava i u kom god klubu. Žao mi je što se njegova priča tamo tako loše završila. Kao što sam puno puta rekao, a to svi i znaju, mislim da je on vjerovatno najveći trener koji radi u Evropi. Ne znam da li će više voditi neki klub, moguće je da je završio karijeru, ali mislim da je i pored svega digao Partizan na neki viši nivo. Kad se pogleda gdje je Partizan bio prije nego što je on došao, a gdje je sada kad odlazi, sigurno je da je ostavio dubok trag, kao što je to činio svuda gdje je radio. Vidjećemo, nadam se da će još negdje raditi, ali čak i ako završi, mislim da nema za čim da žali jer je ostavio neizbrisiv trag", poručio je Kalinić.