Igor Štimac i Mario Cvitanović najavili derbi Zrinjski - Sarajevo

Autor Haris Krhalić
Evo šta su poručili treneri Sarajeva i Zrinjskog uoči ovog duela.

Mario Cvitanović, trener Sarajeva Izvor: Promo/FK Sarajevo

Fudbalere Zrinjskog nakon evropskog poraza čeka još jedna zahtjevna utakmica. Ovog puta će u domaćem prvenstvu na svom terenu dočekati Sarajevo.

Trener bordo tima Mario Cvitanović najavio je ovaj duel, uz poruku kako su već zaboravili na ubjedljivu pobjedu u sarajevskom vječitom derbiju te je čestitao treneru Zrinjskog i timu na svemu urađenom ove sezone.

„Meni je jako bitno da su ljudi i navijači sretni te da su svi zadovoljni.Svaka utakmica vrijedi tri boda, tako i ta. Derbi je jako bitan, ali više nije tema, jer smo se okrenuli narednoj utakmici protiv Zrinjskog. Završetak je polusezone i moramo biti fokusirani i skoncentrisani. Znamo da nas očekuje zahtjevan protivnik, koji igra direktno, koji ima težak raspored. Svaka čast Zrinjskom i treneru Štimcu kako to zapravo vodi, te koliko su uspješni u evropskom takmičenju, ali i u našoj ligi“, poručio je Cvitanović i dodao:

„Mi gledamo sebe i želimo završiti sezonu na najbolji način. Biće to teška i zahtjevna utakmica. Opet se suočavamo sa jednim novim testom i novim pitanjem za nas, s obzirom na to da gotovo sigurno ni Bralić, ali ni Beganović neće biti spremni za ovaj duel. Meni je žao zbog toga, budući da se stabilizovao barem taj dio ekipe i to je funkcionisalo dobro. Svi igrači koji su tu imaju se pravo nadati i imaju obavezu ispuniti naša očekivanja i povjerenje.“

Izvor: Screenshot

Šta je Štimac poručio?

Igor Štimac je pohvalio Sarajevo te poručio kako su zaboravili na poraz od Rakova te je ponovo „pecnuo“ češkg sudiju Berku koji je dijelio pravdu u Poljskoj.

„Već smo dva puta odmjerili snage sa Sarajevom. Izdominirali u prvoj utakmici i uvjerljivo pobijedili, a u drugoj smoj bili nešto lošiji, ali smo izvukli bod zbog upornosti na samom kraju utakmice. Čeka nas jedna nova epizoda, gdje je sada Sarajevo drugačije. Malo su se digli u odnosu na ranije, sada su stabilnija ekipa. Mi smo ostavili iza sebe ovu žal tim što smo propustili uzeti bodove protiv Rakova, jer je šteta. Ekipa je odradila vrhunski posao, te je šteta što sudija nije bio na nivou na kojem je trebao biti“, rekao je Štimac.

Trener Zrinjskog je dodao kako postoji umor kod nekih igrača, ali i da je raspoloženje izvrsno. Dodao je i kako mogu biti ponosni na sve što je napravljeno u ovoj sezoni.

Sutrašnja utakmica Pod Bijelim brijegom se igra od 17.30 časova, a pravdu na ovom susretu će dijeliti Antoni Bandić (Grude), dok će mu pomagati Senad Ibrišimbegović (Travnik) i Slobodan Vukosav (Trebinje).

Tagovi

FK Sarajevo HŠK Zrinjski Premijer liga BiH Mario Cvitanović Igor Štimac

