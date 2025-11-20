Pojačanje na Koševu: Portugalac potpisao ugovor sa Sarajevom

Gelson Karlos Mundo da Roša potpisao ugovor sa Sarajevom.

Izvor: Promo/FK Sarajevo

Fudbalski klub Sarajevo predstavio je novo ime u prvom timu – riječ je o Portugalcu Gelsonu Karlosu Mundu da Roši.

Mladi ofanzivac, koji ima svega 19 godina, izborio je povjerenje stručnog štaba kroz nastupe za B selekciju bordo kluba. Od dolaska u Sarajevo prije nekoliko mjeseci pokazao je ozbiljan rad i napredak, a dobre igre u rezervnom timu donijele su mu i profesionalni ugovor s prvom ekipom. Ovo mu je ujedno i prvi angažman van domovine.

Dodatna prednost za klub je što Gelson posjeduje pasoš iz Evropske unije, pa ne ulazi u kvotu stranaca. Najčešće igra na poziciji desnog krila i sada će pokušati nametnuti se treneru Cvitanoviću u nastavku sezone.

Nakon potpisivanja ugovora, mladi Portugalac je poručio:

"Sretan sam zbog prilike, igrači su me sjajno prihvatili. Dobro smo radili u B timu, a ovo je sada za mene dodatni iskorak. Mlad sam, želim se dokazati i nadam se da ću dobiti priliku da pokažem šta znam."

Iz kluba su potvrdili da je ugovor potpisan do 15. juna 2027. godine.