Sarajevo bolje od Vukovara

Fudbaleri Sarajeva savladali su u petak ekipu hrvatskog prvoligaša Vukovara rezultatom 2:1 u prijateljskoj utakmici.

Izvor: Facebook/FK Sarajevo

"Bordo" tim je zbog reprezentativne pauze danas igrao prijateljski meč protiv Vukovara i zabilježio pobjedu.

Ekipa sa "Koševa" je u Butmiru dočekala hrvatski tim i slavila pogocima Mihaela Mlinarića i Karla Butića, dok je jedini gol za goste iz Hrvatske postigao Lovro Banovac.

Naš tim slavio je rezultatom 2:1, a strijelci za pobjedu bili su Mihael Mlinarić i Karlo Butić. Strijelac gola za goste bio je Lovro Banovac.pic.twitter.com/avkWNHd3hH — FK Sarajevo (@FK_Sarajevo)November 14, 2025

Sarajevo je u seriji od tri vezane pobjede u Premijer ligi Bosne i Hercegovine i nalazi se na četvrtom mjestu na tabeli sa 21 bodom, devet manje od vodećeg Zrinjskog iz Mostara.

S druge strane, Vukovar je u Hrvatskoj nogometnoj ligi na devetoj poziciji sa 11 bodova iz 13 mečeva.

(MONDO)