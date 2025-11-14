Sarajevo bolje od Vukovara

Fudbaleri Sarajeva savladali su u petak ekipu hrvatskog prvoligaša Vukovara rezultatom 2:1 u prijateljskoj utakmici.
"Bordo" tim je zbog reprezentativne pauze danas igrao prijateljski meč protiv Vukovara i zabilježio pobjedu.
Ekipa sa "Koševa" je u Butmiru dočekala hrvatski tim i slavila pogocima Mihaela Mlinarića i Karla Butića, dok je jedini gol za goste iz Hrvatske postigao Lovro Banovac.
Danas je odigrana prijateljska utakmica između FK Sarajevo i HNK Vukovar.— FK Sarajevo (@FK_Sarajevo)November 14, 2025
Naš tim slavio je rezultatom 2:1, a strijelci za pobjedu bili su Mihael Mlinarić i Karlo Butić. Strijelac gola za goste bio je Lovro Banovac.pic.twitter.com/avkWNHd3hH
Sarajevo je u seriji od tri vezane pobjede u Premijer ligi Bosne i Hercegovine i nalazi se na četvrtom mjestu na tabeli sa 21 bodom, devet manje od vodećeg Zrinjskog iz Mostara.
S druge strane, Vukovar je u Hrvatskoj nogometnoj ligi na devetoj poziciji sa 11 bodova iz 13 mečeva.
