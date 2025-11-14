logo
Sarajevo bolje od Vukovara

Sarajevo bolje od Vukovara

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Fudbaleri Sarajeva savladali su u petak ekipu hrvatskog prvoligaša Vukovara rezultatom 2:1 u prijateljskoj utakmici.

FK Sarajevo bolje od HNK Vukovar Izvor: Facebook/FK Sarajevo

"Bordo" tim je zbog reprezentativne pauze danas igrao prijateljski meč protiv Vukovara i zabilježio pobjedu.

Ekipa sa "Koševa" je u Butmiru dočekala hrvatski tim i slavila pogocima Mihaela Mlinarića i Karla Butića, dok je jedini gol za goste iz Hrvatske postigao Lovro Banovac.

Sarajevo je u seriji od tri vezane pobjede u Premijer ligi Bosne i Hercegovine i nalazi se na četvrtom mjestu na tabeli sa 21 bodom, devet manje od vodećeg Zrinjskog iz Mostara.

S druge strane, Vukovar je u Hrvatskoj nogometnoj ligi na devetoj poziciji sa 11 bodova iz 13 mečeva.

(MONDO)

Tagovi

FK Sarajevo Vukovar prijateljska utakmica

