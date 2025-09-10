Dejan Bodiroga donio Srbiji loše vijesti: Ništa od Fajnal-fora u Beogradu i to nije sve

Završnica Evrolige u sezoni 2025/26 igraće se u Atini.

Izvor: MN PRESS

Beograd je izgubio bitku za domaćinstvo Fajnal-fora Evrolige za sezonu 2025/2026. Iz elitnog takmičenja su objavila da će se završni turnir naredne godine održati u renoviranom Telekom centru u Atini (OAKA). Grčka prestonica je od starta bila favorit i pobijedila je srpsku u glasanju klubova akcionara.

"Evroliga sa ponosom objavljuje da će se Fajnal-for Evrolige 2026. godine održati u Atini, u Grčkoj, vraćajući prestižni događaj na jednu od najslavnijih košarkaških destinacija. Fajnal-for Evrolige 2026. godine održaće se u Telekom centru Atina, mjestu kapaciteta preko 18.000 gledalaca. Prvobitno izgrađen 1994. godine i renoviran za Olimpijske igre 2004. godine, Telekom centar Atina je od tada bio domaćin bezbrojnih legendarnih košarkaških trenutaka. Polufinale će se održati 22. maja, a zatim slijedi finalna utakmica 24. maja", navodi se u zvaničnom saopštenju Evrolige.

Ovo će biti drugi put da grčka prestonica bude domaćin Fajnal-fora, prvi put je to bila 2007. godine. Tim povodom oglasio se i legendarni srpski as, a sada predsjednik Evrolige Dejan Bodiroga.

"Atina je grad sa dubokim košarkaškim nasleđem i jednom od najstrastvenijih navijačkih baza u Evropi. Uzbuđeni smo što se 2026. godine vraćamo u Atinu, grad koji je bio domaćin nekih od najnezaboravnijih trenutaka u istoriji Evrolige", ​​rekao je Dejan Bodiroga, predsjednik Evrolige.

"Grčka ostaje ključno tržište za Evroligu, sa dva vrhunska kluba koja se takmiče svake godine, nevjerovatno posvećenom navijačkom zajednicom i snažnom privlačnošću kao globalna turistička destinacija. Povratak Fajnal fora u Atinu je prirodna odluka, za koju smo uvjereni da će pružiti još jedan spektakularan događaj", dodao je.

Izvršni direktor Evrolige Paulijus Motijejunas je poslao sličnu poruku, istakavši strast i posvećenost grčkih navijača.

"Posvećenost grada košarci, u kombinaciji sa njegovom bogatom istorijom i strašću grčkih navijača, čini ga idealnom scenom za naš najveći događaj. Želio bih da se zahvalim grčkoj vladi i Ministarstvu sporta na povjerenju koje su ukazali Evroligi. Njihova podrška i posvećenost bili su ključni u povratku Fajnal-fora u Atinu poslije skoro dvije decenije. Uz njihovu kontinuiranu podršku, uvjereni smo da ćemo ponovo prirediti nezaboravan događaj", rekao je Litvanac.

Nakon Atine, domaćinstvo je dodijeljeno Abu Dabiju za 2027. i 2029. godinu, dok je isti grad pobijedio Beograd i Atinu za organizaciju Fajnal-fora prošle sezone.