Beograd ne odustaje od Fajnal-fora Evrolige: Poslao pismo svim klubovima-vlasnicima takmičenja

Autor Dragan Šutvić
0

Glavni grad Srbije boriće se do posljednjeg trenutka protiv Atine. Glasanje je zakazano za utorak.

Beograd želi fajnal for Evrolige 2026. godine Izvor: Fadel Senna / AFP / Profimedia

Beograd ne odustaje od borbe za organizaciju Fajnal-for turnira Evrolige. Zato je organizacioni tim iz glavnog grada Srbije poslao pismo svim evroligaškim klubovima - deoničarima, u kojima je navedeno da su "iznenađeni" zato što nisu tačni brojevi iz prvobitne ponude Beograda.

Prema brojevima koje su izneli, garantovana je svota od osam miliona evra, uz dodatnu zaradu od prodaje karata i sponzorskih ugovora, koji će donijeti još 2,3 miliona evra. Tako će zarada premašiti više od 10,3 miliona evra.

Atina je kandidat i prema informacijama specijalizovanih portala ipak favorit da dobije organizaciju Fajnal-fora Evrolige 2026.

Podsjetimo, Abu Dabi je bio organizator ove godine, a biće i 2027. i 2029. do se očekuje epilog glasanja za domaćina 2026, 2028. i 2030.

