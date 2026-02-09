logo
Micić dobio jasnu poruku iz Hapoela: Presjekli usred krize i priče o otkazima

Dragan Šutvić
Dragan Šutvić
0

Hapoel iz Tel Aviva sprema pojačanja i time šalje direktnu poruku Vasiliju Miciću da se uozbilji.

Hapoel Tel Aviv dovodi pojačanja Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA

Kriza drma Hapoel iz Tel Aviva i ovaj klub izgubio je pet uzastopnih utakmica zbog čega nešto mora da se mijenja. Pričalo se o smjeni trenera Itudisa, potom otkazima za pojedine igrače, dok je kontroverzni vlasnik Ofer Janaj odlučio da poslije svega ode u drugu krajnost.

Poslije serije kritika odlučio je da podrži cijeli tim. Stao je uz trenera Itudisa i sprema još dva pojačanja do 25. februara, kada ističe rok za registraciju igrača u Evroligi.

Izvor: Omer Taha Cetin / AFP / Profimedia

Prvo bi u klub trebalo da dođe Najdžel Hejs-Dejvis, osvajač Evrolige iz prošle sezone sa Fenerbahčeom koji se nije snašao u NBA ligi ove sezone, dok je sada najavljeno i da bi u naredne dvije nedjelje trebalo da dođe još jedan bek. Za sada nije rečeno o kome se radi, ali je to direktna poruka Vasiliju Miciću koji ne igra dobro.

Micić je ljetos postao najplaćeniji igrač Evrolige, pokazao je klasu u brojnim utakmicama, vodio je Hapoel do prvog mjesta na tabeli, međutim kada je forma počela da pada - prvo su kod njega uočeni znaci nervoze i svađa s Itudisom.

Izvor: Profimedia/IPA, Independent Photo Agency Srl/Alamy

"Doveo si nas do Evrolige i ti ćeš nas izvući odavde", rečeno je Itudisu kome su date odriješene ruke da čak i otpusti igrače koji se ne uklapaju u njegov sistem, a poslije poraza od Hapoela iz Jerusalima većinu igrača kritikovao je zbog neangažovanja, što je prvi znak da nešto mora da se mijenja.

Vidjećemo šta slijedi Hapoelu koji odmara do petka i zatim igra vrlo važnu utakmicu Evrolige sa Žalgirisom u gostima.

Tagovi

Hapoel Tel Aviv košarka Vasilije Micić

