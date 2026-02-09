Spremaju se otkazi u Hapoelu? Gazda ljut, a Micić i Itudis "ratuju" pred svima

Alarmantna situacija u Hapoelu iz Tel Aviva gdje se razmatraju čak i otkazi za igrače, dok trener Itudis i Micić imaju problem.

Situacija u Hapoelu iz Tel Aviva više nije loša, nego alarmantna. Doskorašnji lider Evrolige izgubio je petu utakmicu zaredom i sada se već ozbiljno ljulja stolica treneru Dimitrisu Itudisu, s tim da Grk tvrdi da i dalje ima podršku rukovodstva, mada su svi primijetili da bogati vlasnik Ofer Janaj nije došao ni da gleda meč protiv Hapoela iz Jerusalima.

Drgui put u samo deset dana Hapoel Jerusalim pobijedio je Hapoel Tel Aviv (105:91) i tako produbio krizu Itudisovog tima, tako da se sem priča o njegovom otkazu - sada može čuti i da klub razmatra da otpusti pojedine igrače.

"Ono što je sigurno - bez obzira na Itudisovu budućnost - svakako su promjene u rosteru. Klub ne isključuje da će otpustiti pojedine igrače kako bi poslao poruku da niko nije zaštićen, dok istovremeno radi na tome da i se pojača sa još jednim bekom i igračem koga svi dobro znaju - Najdželom Hejs-Dejvisom...", piše izraelski portal "One" uz poruku da je vrlo blizu dogovor sa osvajačem Evrolige iz prošle sezone sa Fenerbahčeom koga takođe traži ovaj klub, ali i PAO.

Inače, u međuvremenu se vratio i Elajdža Brajant, što nije pomoglo na gostovanju u Jerusalimu, gdje opet nije bilo srpskog plejmejkera Vasilija Micića - najplaćenijeg igrača Evrolige čija se uloga promijenila u posljednje vrijeme.

Šta je sa Micićem?

Videli smo da je presjedio skoro cijeli meč protiv Crvene zvezde, potom se nije proslavio ni protiv Valensije, a navodno između njega i Itudisa već neko vrijeme tinja sukob. Prema riječima trenera, premalo igrača "daje sve" za dres Hapoela, što je najavio da mora da se promeni.

"Želim da se izvinim svim navijačima Hapoel Tel Aviva, vlasnicima, sponzorima, svima koji podržavaju Hapoel Tel Aviv. Ovo je neprihvatljivo - način na koji smo ušli u treću četvrtinu, nismo bili prisutni u odbrani. To će se drastično promijeniti...", rekao je Itudis poslije meča:

"Čestitam Jerusalimu, igrali su bolje, pogađali važne trojke, borili su se i dobili nas. Došli smo ovdke sa određenim idejama, koje nismo uspjeli da sprovedemo u djelo jer nismo bili pravi u odbrani. Čak sam htio da iskoristim i treći tajm-aut u trećoj četvrtini".

Vidjećemo kakve promjene je Itudis zamislio i da li će uspjeti da ih ostvari u petak protiv Žalgirisa, što bi mogla da bude "biti ili ne biti" utakmica za njega, ali i neke druge igrače Hapoela.

