Najbogatiji u Evroligi hoće istog košarkaša: Bio je MVP na F4, a sada bira sa kim će po titulu

Američki košarkaš Najdžel Hejs-Dejvis ima tri ponude da se vrati u Evroligu.

Ligaški dio Evrolige polako se bliži kraju, ali ima još dovoljno vremena da se timovi istaknu i izbore za što bolju poziciju pred doigravanje. Svi oni koji žele trofej ove sezone morali bi da obrate pažnju na dešavanja u SAD - jer je tamo višak postao Najdžel Hejs-Dejvis, najbolji igrač prošlogodišnjeg Fajnal-fora i šampion Evrope sa ekipom Fenerbahčea. Za njega se već otimaju najbogatiji evropski klubovi!

Kako prenosi italijanski novinar Mateo Andreani, Najdžel Hejs-Dejvis ima tri veoma bogate ponude iz Evrolige. Najveću ponudu spremio je Hapoel iz Tel Aviva, ali je i Panatinaikos spreman da ponudi više od 10 miliona američkih dolara. Ponuda Fenerbahčea je nešto manja, pošto oni nude oko osam miliona dolara. Svi timovi su zainteresovani za potpisivanje ugovora na dvije i po godine!

Najdžel Hejs-Dejvis (31) igrao je za srednju školu Vitmer, pa za koledž Viskonsin, a na draftu 2017. godine nije izabran od strane NBA timova. Igrao je Ljetnu ligu za Njujork Nikse, zatim proveo sezonu u njihovoj razvojnoj ekipi, a onda je stigao ugovor sa Los Anđeles Lejkersima. Bio je deo i Toronta, igrao za razvojni tim kanadskog predstavnika u NBA ligi, a sezonu je završio u Sakramentu. Tokom sezone 2017/18 je za tri NBA ekipe odigrao ukupno devet utakmica!

Bilo je očigledno da tako dalje neće moći, pa se Najdžel odlučio da stigne u Evropu. Prvi tim bio mu je Galatasaraj, a zatim su se ređali Žalgiris, Barselona i Fenerbahče, sa kojim je osvojio Evroligu prošle sezone. bio je jedan od najboljih igrača tima, osvojio je MVP nagradu na Fajnal-foru, a tokom sezone je postigao rekord po broju poena na jednom meču.

Kao šampion Evrope preselio se u SAD gde je potpisao jednogodišnji ugovor sa Finiks Sansima, ali se nije snašao u Arizoni. Nakon 27 odigranih utakmica trejdovan je u Milvoki Bakse, koji su mu odmah uručili otkaz - jer nisu ni planirali da ga zadrže u timu za nastavak sezone. Sada je slobodan u izboru nove sredine, a čini se da je Evropa najbolja opcija.

