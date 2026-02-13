"Vasa je tražio da ga zamijenim": Itudisa pitali za lošu Micićevu formu u Hapoelu

Grčki trener Dimitris Itudis govorio je o problemu Vasilija Micića u Litvaniji

Izvor: Youtube/Žalgiris Kaunas Highlights/MN Press

Srpski plejmejker Vasilije Micić na klupi za rezerve presjedio je završnicu utakmice svog Hapoela protiv Žalgirisa, u kojem je izraelski tim doživio još jedan poraz. O čemu se radilo?

"Osjetio je bol u koljenu i tražio je da ga zamijenim. Nadam se da nije ništa ozbiljno", rekao je trener Hapoela Dimitris Itudis.

Vasa Micić, kao i njegov tim, prolazi kroz velike probleme sa formom. Hapoel je izgubio peti meč u nizu, a Micić je za 25 i po minuta u igri ubacio 16 poena, pogodio četiri trojke iz šest pokušaja, podijelio četiri asistencije i izgubio šest lopti.

Itudis je poslije utakmice bio upitan za Micićeve igre.

"Imam mnogo individualnih razgovora sa igračima, uz puno poštovanje prema vašem pitanju. Zadržaćemo to u svojoj kući i to ne samo kada pričamo o Vasi, već kada govorimo o svim igračima", dodao je Itudis.

Šta sada čeka Hapoel?

S obzirom na pauzu u Evroligi do kraja februara, Hapoel će je dočekati sa skorom 16-11 i pred sobom ima 13 dana za odmor i pripremu do 26. februara i meča protiv Armanija kod kuće. U međuvremenu će biti odigrana završnica Kupa Izraela, iz kojeg je Itudisov tim ispao u četvrtfinalu protiv Hapoel Jerusalima (83:93).



