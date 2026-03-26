Košarkaš Virtusa iz Bolonje Alesandro Pajola biće poželjno ime na košarkaškoj ljetnoj pijaci.

Izvor: Stefano Ponticelli/© MN press, all rights reserved

Sezona u Evroligi je u punom jeku, a spekulacije o potencijalnim transferima su već počele. Crvena zvezda je čvrsto fokusarana na teren i plej-of ambicije, ali iz Italije stižu zanimljive informacije. Naime, kako piše "Sportando", crveno-bijeli su zainteresovani za dovođenje aktuelnog košarkaša Virtusa Alesandra Pajole.

Italijanski plej neće produžiti ugovor sa timom iz Bolonje i navodno je srpski klub glavni favorit za njegov potpis. On je jedan od ključnih igrača Virtusa već godinama, bio je u ulozi kapitena i nosi crno-bijeli dres više od deceniju.

Tačnije, 2015. je počeo seniorsku karijeru u ovom klubu, ali izgleda da je definitivno došlo vrijeme za njegov naredni korak u karijeri.

Vidi opis Italijan prva meta Crvene zvezde na ljeto? Proveo cijelu karijeru u jednom klubu, hoće ga i Real Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 4 4 / 4

Italijan se u posljednje vrijeme povezivao sa Makabijem i Hapoelom, Olimpijom i Real Madridom, međutim, Beograd sada zvuči kao najvjerovatnija destinacija, ako je vjerovati Italijanima.

Pajola ove sezone bilježi četiri poena, 2,7 skokova i 4,2 asistencije u Evroligi, ima 26 godina i igra na poziciji plejmejkera.