Čitaoci reporteri

Italijan prva meta Crvene zvezde na ljeto? Proveo cijelu karijeru u jednom klubu, hoće ga i Real

Italijan prva meta Crvene zvezde na ljeto? Proveo cijelu karijeru u jednom klubu, hoće ga i Real

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Košarkaš Virtusa iz Bolonje Alesandro Pajola biće poželjno ime na košarkaškoj ljetnoj pijaci.

Crvena zvezda zainteresovana za Alesandra Pajolu Izvor: Stefano Ponticelli/© MN press, all rights reserved

Sezona u Evroligi je u punom jeku, a spekulacije o potencijalnim transferima su već počele. Crvena zvezda je čvrsto fokusarana na teren i plej-of ambicije, ali iz Italije stižu zanimljive informacije. Naime, kako piše "Sportando", crveno-bijeli su zainteresovani za dovođenje aktuelnog košarkaša Virtusa Alesandra Pajole.

Italijanski plej neće produžiti ugovor sa timom iz Bolonje i navodno je srpski klub glavni favorit za njegov potpis. On je jedan od ključnih igrača Virtusa već godinama, bio je u ulozi kapitena i nosi crno-bijeli dres više od deceniju.

Tačnije, 2015. je počeo seniorsku karijeru u ovom klubu, ali izgleda da je definitivno došlo vrijeme za njegov naredni korak u karijeri.

Italijan se u posljednje vrijeme povezivao sa Makabijem i Hapoelom, Olimpijom i Real Madridom, međutim, Beograd sada zvuči kao najvjerovatnija destinacija, ako je vjerovati Italijanima.

Pajola ove sezone bilježi četiri poena, 2,7 skokova i 4,2 asistencije u Evroligi, ima 26 godina i igra na poziciji plejmejkera.

