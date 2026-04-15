Evroliga odredila sudije za meč Crvene zvezde i Reala

Autor Nemanja Stanojčić
0

Evroliga je saopštila imena sudija koji će dijeliti pravdu na utakmici između Crvene zvezde i Reala u Madridu.

Ko sudi utakmicu Real Crvena zvezda Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda u Madridu igra najvažniju utakmicu u Evroligi. Pobjeda protiv Reala bi, uz poklapanje drugih rezultata, mogla da joj donese i šesto mjesto i direktan plasman u plej-of. Poraz bi, sa druge strane, mogao dodatno da zakomplikuje situaciju u plej-inu.

Čelnici elitnog takmičenja odredili su sudije za ovaj meč i predvodiće ih ukrajinski arbitar Boris Rižik. Uz njega su tu poljski sudija Jakub Zamojski i estonski arbitar Rejn Perandi. Oni će dijeliti pravdu u četvrtak od 20.45 u španskoj prestonici.

U ukupnom skoru Real je dobio 14 mečeva, a Zvezda šest. Zanimljivo je i da su posljednji trijumf u Madridu ostvarili 18. januara 2021. godine (79:77) a tada su pobjedu sa penala "ovjerili" Kori Volden i Kino Kolom, pošto je Džejsi Kerol promašio trojku za pobjedu.

Zvezdu čeka (ne)moguća misija u Madridu pošto je Real kod kuće na 18 mečeva u elitnom takmičenju ove sezone izgubio samo jednom, od Panatinaikosa 13. novembra 2025. godine. Pokušaće crveno-bijeli da postanu tek drugi tim u sezoni koji je napravio takav podvig.

