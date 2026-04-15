Skariolo se pribojava jednog igrača Zvezde

Skariolo se pribojava jednog igrača Zvezde

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Trener Real Madrida Serđo Skariolo najavio je duel sa Crvenom zvezdom.

Serđo Skariolo o utakmici Real Crvena zvezda

Košarkaši Crvene zvezde doputovali su u Madrid gdje ih u četvrtak očekuje utakmica 38. kola Evrolige sa madridskim Realom. Meč se igra u "Movistar Areni" sa početkom u 20.45 časova i oba tima imaju imperativ pobjede.

Real igra za što bolju poziciju uoči plej-ofa i želi da pobjedom pretekne Valensiju za mjesto broj dva (ima bolji međusobni skor), dok Zvezda traži trijumf kojim bi sigurno izborila sedmo mjesto na tabeli i igrala u plej-inu kod kuće.

Trener Reala Serđo Skariolo iznio je očekivanja pred duel sa crveno-bijelima, a na početku konferencije upitan jr o nedavno preminuloj legendi Partizana Dušku Vujoševiću.

Putevi su im se ukrstili u još Italiji kada je Duško vodio Brešu, dok je Skariolo tek počinjao karijeru. Potom su bili rivali u Rusiji kao treneri CSKA i Himkija.

"Duško je bio divna osoba. Zaista dobar čovjek. Bio je sjajan trener i mentor mnogim vrhunskim igračima. Bio je inspirativan, često smo razgovarali - govorio je moj jezik, pa smo imali priliku da razmjenjujemo mišljenja na italijanskom. Bio je jedan od trenera sa kojima sam se osjećao najbliže u ranoj fazi svoje trenerske karijere. Nije bio mnogo stariji od mene. Imali smo priliku da se srećemo u različitim situacijama, u Italiji i Rusiji, da odemo na kafu ili ručak. Veliki košarkaški um, ali prije svega, zaista dobar čovjek i prijatelj", rekao je Skariolo, a prenosi "Meridian sport".

Potom je iznio očekivanja pred utakmicu sa Crvenom zvezdom i pobrojao kvalitete srpskog tima koji sa klupe predvodi Saša Obradović.

"To je veoma dobar tim - čvrst, uigran i pun talentovanih igrača. Mogu da šutiraju, napadaju iz prodora, igraju jedan na jedan i vrlo su opasni u tranziciji. Defanzivno dobro štite reket i imaju kvalitet u igri jedan na jedan. Imaju igrače koji znaju da zaplaše protivnika i koji su pravi takmičari. Protiv njih mora da se igra timski, da bi im se napravili problemi i natjerali na više akcija, jer direktan napad na njih nije lak, barem protiv većine igrača."

Crveno-bijeli su slavili u prvom okršaju ove sezone sa 90:75, iako u timu nije bilo nekoliko ključnih igrača - Batlera, Rivera, Bolomboja...

"Mnogi igrači nisu igrali tu prvu utakmicu - Rivero, Bolomboj, Batler. On je klasičan igrač, izuzetno vješt. Jasno je da je NBA bek. Ima šut, domet, sposobnost da uđe u reket sa obje ruke, kao i pregled igre za asistencije. Igrač zaista vrhunskog nivoa", zaključio je Serđo Skariolo.

