Skariolo se pribojava jednog igrača Zvezde

Trener Real Madrida Serđo Skariolo najavio je duel sa Crvenom zvezdom.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Košarkaši Crvene zvezde doputovali su u Madrid gdje ih u četvrtak očekuje utakmica 38. kola Evrolige sa madridskim Realom. Meč se igra u "Movistar Areni" sa početkom u 20.45 časova i oba tima imaju imperativ pobjede.

Real igra za što bolju poziciju uoči plej-ofa i želi da pobjedom pretekne Valensiju za mjesto broj dva (ima bolji međusobni skor), dok Zvezda traži trijumf kojim bi sigurno izborila sedmo mjesto na tabeli i igrala u plej-inu kod kuće.

Trener Reala Serđo Skariolo iznio je očekivanja pred duel sa crveno-bijelima, a na početku konferencije upitan jr o nedavno preminuloj legendi Partizana Dušku Vujoševiću.

Putevi su im se ukrstili u još Italiji kada je Duško vodio Brešu, dok je Skariolo tek počinjao karijeru. Potom su bili rivali u Rusiji kao treneri CSKA i Himkija.

"Duško je bio divna osoba. Zaista dobar čovjek. Bio je sjajan trener i mentor mnogim vrhunskim igračima. Bio je inspirativan, često smo razgovarali - govorio je moj jezik, pa smo imali priliku da razmjenjujemo mišljenja na italijanskom. Bio je jedan od trenera sa kojima sam se osjećao najbliže u ranoj fazi svoje trenerske karijere. Nije bio mnogo stariji od mene. Imali smo priliku da se srećemo u različitim situacijama, u Italiji i Rusiji, da odemo na kafu ili ručak. Veliki košarkaški um, ali prije svega, zaista dobar čovjek i prijatelj", rekao je Skariolo, a prenosi "Meridian sport".

Potom je iznio očekivanja pred utakmicu sa Crvenom zvezdom i pobrojao kvalitete srpskog tima koji sa klupe predvodi Saša Obradović.

"To je veoma dobar tim - čvrst, uigran i pun talentovanih igrača. Mogu da šutiraju, napadaju iz prodora, igraju jedan na jedan i vrlo su opasni u tranziciji. Defanzivno dobro štite reket i imaju kvalitet u igri jedan na jedan. Imaju igrače koji znaju da zaplaše protivnika i koji su pravi takmičari. Protiv njih mora da se igra timski, da bi im se napravili problemi i natjerali na više akcija, jer direktan napad na njih nije lak, barem protiv većine igrača."

Crveno-bijeli su slavili u prvom okršaju ove sezone sa 90:75, iako u timu nije bilo nekoliko ključnih igrača - Batlera, Rivera, Bolomboja...

"Mnogi igrači nisu igrali tu prvu utakmicu - Rivero, Bolomboj, Batler. On je klasičan igrač, izuzetno vješt. Jasno je da je NBA bek. Ima šut, domet, sposobnost da uđe u reket sa obje ruke, kao i pregled igre za asistencije. Igrač zaista vrhunskog nivoa", zaključio je Serđo Skariolo.

