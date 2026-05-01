Trener Denvera odmah dobija otkaz?

Trener Dejvida Dejvid Adelman nalazi se pod velikim pritiskom poslije iznenađujuće eliminacije u 1. kolu plej-ofa protiv Minesote.

Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia

Trener Denver Nagetsa Dejvid Adelman nalazi se pod ozbiljnim pritiskom poslije eliminacije iz plej-ofa u petak ujutro. Njegov tim je šokantno ispao uz skor u seriji 2-4, iako je Minesota igrala u posljednjoj utakmici bez čak četvorice važnih igrača (Edvards, Divinćenco, Dosunmu i Anderson).

U takvoj situaciji, u Denveru će odmah razmatrati poziciju trenera Adelmana, koji je preuzeo ekipu tri kola prije početka plej-ofa prošle sezone. Tada je ispao od Oklahome u sjajnoj seriji 2. kola Zapada, a ovog proljeća već 1. maja odlazi sa ekipom na odmor.

Da je glavni trener Denvera Dejvid Adelman pod velikim pritiskom, otkrili su i NBA insajderi odmah poslije eliminacije, a pozivajući se na izvore iz lige.

Denver je izgubio u šestoj utakmici protiv povredama oslabljenog sastava Minesote i nije bio u stanju da pobijedi u utakmici u kojoj je imao imperativ. Nagetsi su ispali u prvoj rundi, što je daleko ispod očekivanja

Denver je završio ligaški dio sezone na trećem mjestu tabele Zapadne konferencije sa učinkom 54-28, a poslije 12 pobjeda u isto toliko utakmica pred plej-of. Nagetsi su pobjedom u posljednjoj utakmici protiv San Antonija "odabrali" put ka finalu koji bi ih vodio preko Minesote, San Antonija i potom Oklahome i pali su već na prvom stepeniku.

