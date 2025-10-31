logo
Počinje nova sezona za KKI Vrbas: Bez podrške, ali još jače i odlučnije

Autor Dragan Šutvić
U ovom trofejnom sportskom kolektivu napomenuli su kako i u nastupajućoj sezoni ulaze bez podrške nadležnih institucija.

Košarkaški klub invalida Vrbas novu sezonu u Premijer ligi počinje utakmicom protiv KIK Una Sana iz Bihaća, 1. novembra u dvorani Obilićevo (12.00). Banjalučani su aposlutni vladari u BiH, osvojivši 11 titula zaredom te nema sumnje da su i sada glavni kandidati za najviši plasman.

"Dolazi nam u goste odlična ekipa Una Sana iz Bihaća. Sigurno je da naše igrače čeka dosta zahtjevna i, mogu reći, neizvjesna utakmica, ali sam uvjeren da ćemo se na kraju radovati. Želio bih da naglasim kako su naše ambicije i u ovom novom takmičarskom ciklusu šampionske i nadam se da će igrači sve to na terenu i da potvrde", rekao je predsjednik KKI Vrbas Marinko Umičević.

U ovom trofejnom sportskom kolektivu napomenuli su kako i u nastupajućoj sezoni ulaze bez podrške nadležnih institucija.

"Moramo i ovim putem da apelujemo na finansijsku podršku institucija koja nam je i te kako potrebna. Ovo nije rekreacija, ovo nije ni amaterski sport. Od profesionalizma nas dijeli samo nedostatak adekvatne finansijske stabilnosti. Važno je naglasiti da je ovaj sport vrhunski i izuzetno zahtjevan, da iziskuje mnogo vremena, posvećenosti i odricanja. Takođe, predstavlja vid rehabilitacije, socijalizacije i značajno utiče na svakodnevni život svakog igrača jer ga bavljenje sportom čini samostalnijim i nezavisnijim u životu van sportskog terena. Nažalost, ove godine nismo imali sredstava da uložimo u obnavljanje neophodne opreme. Nismo kupili nijedan točak, žicu, gumu... Nadali smo se da ćemo dobiti nova kolica, ali nažalost to je ostalo samo na obećanjima. Pored ovih troškova mi se suočavamo i sa velikim troškovima putovanja jer moramo da obezbijedimo prevoz za igrače, sportska kolica i svu ostalu opremu, platimo smještaj, obroke i još mnogo pratećih troškova."

Osim premijerligaškog starta, ekipu KKI Vrbas očekuje početak nove sezone i u NLB ligi. Prvo kolo je na rasporedu 29. novembra u Crnoj Gori.

"Ne krijemo da i u regionalnom takmičenju imamo šampionske ambicije uz napomenu da smo već osam puta osvajali pobjednički pehar i da smo po tome rekorderi. Iako su izazovi veliki, mi ćemo i dalje dostojanstveno predstavljati naš grad i našu Republiku Srpsku. Nije lako biti prvi u ovom vrhunskom sportu, a posebno je izazovno to činiti 11 puta za redom u BiH. U nadi da će naš glas neko čuti, nastavićemo dalje, još jače i odlučnije. Pozivam sve ljubitelje košarke u kolicima i sporta uopšte da dođu u subotu, 1. novembra u dvoranu Obilićevo jer nam mnogo znači vaša podrška", riječi su Marinka Umičevića.

(mondo.ba)

