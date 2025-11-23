Nova pobjeda Vrbasa: Šampionska igra Banjalučana

Košarkaški klub invalida Vrbas ostvario je treću uzastopnu pobjedu u Premijer ligi BiH. Banjalučani su u dvorani Obilićevo savladali uvijek neugodni Zmaj 85:52 (19:10,22:11,30:16,14:15).

Izvor: KKI Vrbas Banjaluka

Bilo je ovo šampionsko izdanje igrača KKI Vrbas koji su od starta poveli i konstantno povećavali prednost.

Sve je bilo jasno poslije prvog poluvremena koje su domaći dobili 41:21. Potom su imali i "plus 35", 80:45, da bi na kraju slavili sa 85:52.

Bojan Brkić sa 30 poena bio je najefikasniji kod domaćih, Vlado Švraka je dao 24, a Elvir Modronja 15 poena (jednu trojku). Kod tima iz Gradačca najbolji je bio Edis Imširović sa 16 poena.

