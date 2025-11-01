Poraz KKI Vrbas na otvaranju sezone

Ubjedljiva pobjeda KIK Una Sana protiv KKI Vrbas u Banjaluci.

Izvor: KKI Vrbas

Igrači Košarkaškog kluba invalida Vrbas porazom su počeli novu premijerligašku sezonu. Bolji od višestrukih šampiona BiH bili su igrači KIK Una Sana koji su slavili sa 83:66 (25:12, 18:16, 19:19, 21:19).

Izuzetno loša prva četvrtina koštala je Banjalučane neočekivanog neuspjeha u meču koji je odigran u dvorani Obilićevo.

Ovaj period gosti iz Bihaća dobili su 25:12 i sve do 33. minuta imali su dvocifrenu prednost. Tada su domaći uspjeli da se približe na 58:64, ali više nisu mogli i tim iz Bihaća je na kraju dobio ovaj duel iz razloga što je imao više raspoloženih igrača. Kod Vrbasa najbolji je bio Vlado Švraka sa 38 poena od čega je pogodio jednu trojku. Na drugoj strani Armin Aziraj dao je 30 poena.

Prije početka utakmice Alaga Pašić, predsjednik Saveza košarke u kolicima BiH uručio je 10 lopti Pokretu za žensku košarku Marina Maljković i sedam lopti za KKI Vrbas.