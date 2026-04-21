Ništa od Lige 6: KS BiH promijenio sistem takmičenja u završnici sezone!

Neće se igrati Liga 6 kako je prvobitno planirano.

Izvor: Promo/KS BiH

Iako je bilo planirano da se u drugom dijelu Košarkaške lige BiH igra za Liga 6 za prvaka BiH, to ipak neće biti slučaj.

Čelni ljudi bh. kuće košarke odlučili su, naime, da se umjesto Lige 6 igra Liga 4. Konkretno, to znači da će se kroz šest kola za bodove boriti KK Borac Banja Luka, Široki, Sloboda i Jahorina kao četiri najbolja tima iz prvog dijela prvenstva, a da će im se Igokea m:tel i Bosna priključiti u polufinalu.

Izmjena sistema takmičenja došla je s obzirom na učešće Aleksandrovčana i Sarajlija u plej-inu, odnosno nokaut fazi ABA lige.

Polufinale i finale igraće se na koš-količnik, a ne na dobijene utakmice, kao što je to ranije bio slučaj.

Inače, u prvom kolu Lige 4 sastaće se Široki i Sloboda, odnosno Borac Banja Luka i Jahorina.

(mondo.ba)