Suspendovana četiri kluba iz Lige BIH!

Goran Arbutina
Košarkaška Liga BIH ulazi u završnicu, a četiri kluba trenutno ne mogu da igraju.

Izvor: Promo/Košarkaški savez BiH

Zbog neizmirenih finansijskih obaveza prema Košarkaškom savezu BiH suspendovani su KK Mladost, KK Jahorina, HKK Zrinjski 1992 i OKK Slavija 1996.

Nominacije za predstojeće utakmice Donji Vakuf Promo – Mladost, Leotar – Jahorina i Zrinjski 1992 – Široki TT Kabeli su uslovne, s obzirom na to da suspenzije ostaju na snazi sve dok klubovi ne izmire svoje finansijske obaveze, navodi BH basket.

Iz Saveza ističu da će klubovi i službena lica biti blagovremeno obaviješteni o daljnjim koracima i eventualnim promjenama u rasporedu takmičenja.

