Banjalučani nakon drame slavili u Tuzli: Sloboda promašila trojku za pobjedu

KK Borac Banja Luka trijumfovao je u Mejdanu.

Izvor: Promo/KK Borac

KK Borac Banja Luka ostvario je večeras drugu pobjedu u Ligi 4 i približio se plasmanu u polufinale plej-ofa. Crveno-plavi su gostovali Slobodi u Mejdanu, gdje su trijumfovali razlikom od jednog poena (78:79), ali nakon velike drame.

Nakon što je prva četvrtina pripala Tuzlacima rezultatom 24:18, uzvratili su Banjalučani dobivši drugi kvartal rezultatom 15:23, za plus dva (39:41) pred drugo poluvrijeme. Riješivši treću dionicu rezultatom 21:17, tuzlanski crveno-crni su u period odluke ušli uz prednost od dva poena (60:58), dok su na nešto manje od tri minuta bili pet koraka ispred gostiju (74:69).

Nisu, međutim, uspjeli da izbore trijumf u preostalom vremenu. Borac Banja Luka je uzvratio serijom 8:0, za 74:77 na pola minuta do kraja. Nije tu bio kraj drami – poslije trojke Jakupovića za 78:79, Gavrić nije iskoristio dva slobodna bacanja za goste, nakon čega u preostalom vremenu pomenuti Jakupović nije bio precizan u novom pokušaju van linije od 6.75 poena, kojim bi donio pobjedu svom timu.

Upravo je Jakupović bio jedan od najboljih u svom timu, postigavši 15 poena, odnosno pet trojki. Prvi strijelac tuzlanske ekipe bio je Sani Čampara sa 21 poenom, dok se na 16 zaustavio Vladimir Tomašević.

U gostujućem taboru, prednjačili su Tajron Heris i Darko Talić sa po 20 poena.

Nakon treće runde u Ligi 4, Borac Banja Luka i Jahorina su na učinku 2-1, dok Široki i Sloboda imaju omjer 1-2.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!