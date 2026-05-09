Velika pobjeda Jahorine u Ligi 4: Paljani srušili šampiona ABA 2 lige!

Jahorina je trijumfovala u Širokom Brijegu nakon produžetka.

Izvor: KK Široki/Antonio Slišković

Košarkaši Jahorine ostvarili su večeras veliku pobjedu u okviru Lige 4 i istakli kandidaturu za plasman u polufinale plej-ofa!

Paljani su na Pecati trijumfovali nad Širokim razlikom od tri poena (88:91), u meču kojem je produžetak morao da riješi pitanje pobjednika nakon što je poslije 40 minuta na semaforu pisalo 81:81.

Može da se kaže da je novi šampion ABA 2 lige ispustio dobijeno pred domaćom publikom. Poenima Dominika Vujanovića, Široki je četrdesetak sekundi prije kraja došao do prednosti od pet poena (81:76), ali se ispostavilo da mu to nije bilo dovoljno da privede meč kraju u "regularnom" vremenu.

U preostalim sekundama do kraja četvrte dionice, u junaka je izrastao Branislav Vujadinović, koji je prvo postigao trojku za -2, a potom šest sekundi prije kraja postigao poene za izjednačenje i zakazao odigravanje dodatnih pet minuta.

Vujanović je postigao prve poene u produžetku za +3 Širokog (84:81), ali nije to pokolebalo Paljane, koji su pedesetak sekundi prije kraja stigli do preokreta poslije trojke Nikolasa Onora. Na kraju se ključnim poenima pokazali pogoci Danijela Rebića sa linije za slobodna bacanja za 88:91, nakon čega Vujanović nije uspio da u završnim sekundama pogodi za tri poena i uvede meč u novi produžetak.

Najbolji pojedinac u domaćem taboru bio je Matej Bošnjak, koji je ostvario dabl-dabl učinak (24 poena i 11 skokova), a odlično ga je pratio Džejlin MekKriri (22 poena, 8 skokova). Kod gostiju, prednjačio je Marko Gutalj, koji je takođe bio dvocifren u dvije statističke kategorije (20 poena, 11 skokova). Onor je u pobjedi učestvovao sa 19 poena, jedan manje je dodao Marko Kovačević, dok se Vujadinović zaustavio na 16.

Drugi meč trećeg kola Lige 4, u nedjelju od 19.00 časova, odigraće u tuzlanskom Mejdanu Sloboda i Borac Banja Luka.

(mondo.ba, D. Šutvić)

