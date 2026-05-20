"Ana Ivanović je sjela u krilo Budi i objavila sliku"

Nemanja Kontić, bivši trener Ane Ivanović, ispričao je kako je jedna njena slika napravila potpuni haos.

Izvor: SVEN HOPPE / AFP / Profimedia

Ana Ivanović uživa u životu poslije razvoda od Bastijana Švajnštajgera. Često se oglašava na Instagramu, objavljuje fotografije sa raznih destinacija i vidi se da je srećna i nasmijana. Upravo je jedna takva fotografija mogla dosta skupo da je košta. Detalje o tome ispričao je njen bivši trener Nemanja Kontić.

"Ja sam bio u situaciji, kada sam trenirao Anu Ivanović. U jednom trenutku je bila u vili na Majorci. Ima sve, bazen, kuća, palme u dvorištu. Ispod te palme je bio Buda", počeo je Kontić objašnjenje u podkastu "Reketiranje".

A, Ana je tada napravila potez koji nije smjela. Da stvari budu gore, objavila je fotografiju.

"Sjela je u krilo Budi. Sjela mu je u krilo, slikala se, objavila na Instagramu, rekao sam joj 'Djevojko to ne smiješ da radiš'. Nije prošlo ni sat vremena. Takve optužbe je dobila. Tako je mogla da plati ozbiljne, preozbiljne kazne svima tamo koji su bili. Protiv religije, vjere...."

"Vidi djevojko, ti si ozbiljna ličnost"

Morao je Nemanja Kontić poslije toga i da obavi razgovor sa njom. Fotografija je obrisana, ali je lekcija naučena.

"Onda sam joj objasnio. Ne mogu da vjerujem da joj niko nije objasnio. Rekao sam joj 'Vidi djevojko ti si ozbiljna ličnost da bi takve stvari radila'", prepričao je Kontić.

