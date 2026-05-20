logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ana Ivanović je sjela u krilo Budi i objavila sliku"

"Ana Ivanović je sjela u krilo Budi i objavila sliku"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Nemanja Kontić, bivši trener Ane Ivanović, ispričao je kako je jedna njena slika napravila potpuni haos.

Ana Ivanović je sjela u krilo Budi i objavila sliku Izvor: SVEN HOPPE / AFP / Profimedia

Ana Ivanović uživa u životu poslije razvoda od Bastijana Švajnštajgera. Često se oglašava na Instagramu, objavljuje fotografije sa raznih destinacija i vidi se da je srećna i nasmijana. Upravo je jedna takva fotografija mogla dosta skupo da je košta. Detalje o tome ispričao je njen bivši trener Nemanja Kontić.

"Ja sam bio u situaciji, kada sam trenirao Anu Ivanović. U jednom trenutku je bila u vili na Majorci. Ima sve, bazen, kuća, palme u dvorištu. Ispod te palme je bio Buda", počeo je Kontić objašnjenje u podkastu "Reketiranje".

A, Ana je tada napravila potez koji nije smjela. Da stvari budu gore, objavila je fotografiju.

"Sjela je u krilo Budi. Sjela mu je u krilo, slikala se, objavila na Instagramu, rekao sam joj 'Djevojko to ne smiješ da radiš'. Nije prošlo ni sat vremena. Takve optužbe je dobila. Tako je mogla da plati ozbiljne, preozbiljne kazne svima tamo koji su bili. Protiv religije, vjere...."

"Vidi djevojko, ti si ozbiljna ličnost"

Morao je Nemanja Kontić poslije toga i da obavi razgovor sa njom. Fotografija je obrisana, ali je lekcija naučena.

"Onda sam joj objasnio. Ne mogu da vjerujem da joj niko nije objasnio. Rekao sam joj 'Vidi djevojko ti si ozbiljna ličnost da bi takve stvari radila'", prepričao je Kontić.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:13
Ana Ivanović u izazovnom izdanju
Izvor: Instagram
Izvor: Instagram

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ana Ivanović Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC