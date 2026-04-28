"Ja mogu to da kažem, bio je bolji od mene": Divac objasnio cijelom svijetu koji Evropljanin je u rangu Džordana

Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Vlade Divac otvoreno je pričao o Arvidasu Sabonisu i o tome kakav je igrač bio legendarni Litvanac. Imao je samo riječi hvale.

Vlade Divac proveo je 16 godina u NBA ligi, bio je blizu osvajanja titule sa Sakramentom, njegov dres sa brojem 21 je povučen i nalazi se pod svodovima dvorane. Jedan je od najboljih evropskih centara koji je igrao u najjačoj ligi na svijetu. Ali, kako sam kaže, ima jedan čovek koji je bio boli od njega u tom periodu - Arvidas Sabonis.

Litvanski centar je četiri godine stariji od Divca i u najjačoj ligi svijeta proveo je sedam godina, ali su ga povrede omele da pokaže svoj maksimum. Uprkos tome je ostavio utisak na mnoge. Tako je Vlade sa trostrukim NBA šampionom Bajronom Skotom pričao upravo o Arvidasu.

"Bio je bolja verzija mene. Mogu ja to da kažem. Nemojte pogrešno da me shvatite, ljudi će vjerovatno da pričaju o ovome", počeo je Divac.

Poslije kratke pauze je Sabonisa spomenuo u istoj rečenici sa mnogim legendama NBA lige.

"Imao sam šansu da igram kada je imao 21-22 godine, kada je bio zdrav. Bio je nevjerovatan. Da je došao u NBA sa 21 godinom, bez povreda... Kada pričamo o Majklu Džordanu, Medžiku Džonsonu, Leriju Birdu, bio bi u toj kategoriji", poručio je Divac.

Ko je bio Sabonis?

Arvidas Sabonis rođen je 19. decembra 1964. godine u Kaunasu (Litvanija) i igrao je u karijeri za Žalgiris, Vljadolid, Real Madrid, Portland, a karijeru je završio u Žalgirisu. Igrao je na poziciji centra i 1986. godine izabran je kao 24. pik na draftu od strane Blejzersa. Imao je prosjek od 12 poena, 7,3 skokova i 2,1 asistenciju po meču.

Kažu za njega da je bio Jokić prije Jokića i da je redefinisao poziciju centra. Odnosno da je bio čovjek koji je sa te pozicije asistirao, činio saigrače boljim, izvodio magiju na kakvoj bi mu pozavideli i neki plejmejkeri. Ušao je u četvrtu deceniju života kada je otišao u NBA ligu i sam je priznao da je tada već bio invalid od fizičke košarke kakva se igrala i u Sovjetskom savezu.

Veći dio karijere igrao je povrijeđen, imao je ogromne probleme sa Ahilovom tetivom. Ali je i pored svega toga sa svim tim povredama dominirao. Sa Sovjetskim savezom je osvojio zlato na Olimpijskim igrama u Seulu (1988. godine), sa Litvanijom bronzu u Barseloni (1992. godine) i Atlanti četiri godine kasnije. Osvojio je i Mundobasket i Evropsko prvenstvo sa Sovjetskim savezom, bio MVP, igrač godine, u Evroligi je 2004. godine bio najbolji po skokovima, blokadama i indeksu korisnosti, bio je MVP i regularne sezone i top16 faze sa Žalgirisom i to na kraju svoje karijere... Njegov sin Domantas je trenutno u NBA, ali nije ni blizu legendarnog oca.

