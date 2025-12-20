Dao gol Junajtedu, postao predsjednik i došao u Srbiju: Ovaj političar ima strašnu fudbalsku karijeru

Predsjednik Gruzije Mihail Kavelašvili posjetio je Srbiju, a mnogi nisu znali da je svojevremeno dao gol Mančester junajtedu tokom svoje velike fudbalske karijere.

Izvor: AFP / AFP / Profimedia

Predsjednik Gruzije Mikail Kavelašvili obavio je službenu posjetu Srbiji, tom prilikom je posjetio Narodni muzej i sastao se sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, a mnogi ne znaju da je ovaj političar svojevremeno bio jedan od najboljih sportista svoje zemlje. U godinama kada je Gruzija sticala nezavisnost, Kavelašvili je uspio da osvoji tri titule u fudbalskom prvenstvu sa Dinamom iz Tbilisija, a kasnije je bio šampion sa svojim ekipama u Rusiji i Švajcarskoj, gdje je godinama nastupao.

Sve to možda mi trebalo "baciti" u drugi plan, kada se zna da je Mikail Kavelašvili postigao gol u gradskom derbiju Mančestera! On je nosio dres Sitija koji je na kraju te sezone ispao iz lige, a zatresao je mrežu Junajteda - i to ne ovog današnjeg nego onog koji je dominirao Premijer ligom!

Ekipa koju je predvodio Ser Aleks Ferguson igrala je u izuzetno jakom sastavu, pošto su na terenu bili Peter Šmajhel, Stiv Brus, Denis Irvin, braća Gari i Fil Nevil, zatim Niki Bat, Roj Kin, Dejvid Bekam i Rajan Gigs, a u napadu još Erik Kantona i Endi Kol. Šansu u nastavku dobili su još Dejvid Mej i Li Šarp, a Junajted je upisao pobjedu (3:2). Kavelašvili je postigao gol za 1:1, u 39. minutu meča.

Za koga je igrao Kavelašvili?

Gruzijski predsjednik Mihail Kavelašvili ponikao je u ekipi Dinama iz Tbilisija, a u seniorskom fudbalu dobio je šansu 1988. godine, prije raspada Sovjetskog Saveza. Nakon nekoliko godina u prvom timu Dinama preselio se na pozajmicu u Spartak iz Vladikavkaza sa kojim je osvojio Premijer ligu Rusije 1995. godine.

Nekadašnji gruzijski fudbaler Georgi Kinkladze preporučio je svog prijatelja Mihaila Kavelašvilija ekipi Mančester sitija, pa je aktuelni predsjednik Gruzije u martu 1996. godine stigao u Englesku. Do kraja sezone odigrao je četiri meča, postigao gol protiv Mančester junajteda i bio dio ekipe koja je ispala iz Premijer lige. Naredne sezone nije pomogao timu da se vrati u elitni rang, a ukinuta mu je i radna dozvola, pa je morao da napusti engleski klub.

Mančester siti je Kavelašvilija poslao na pozajmicu u Grashopers sa kojim je 1998. godine osvojio šampionsku titulu u Švajcarskoj, a u toj zemlji proveo je i najveći dio svoje karijere. Igrao je narednih godina za Cirih, Lucern, Sion, Arau, kratko na pozajmici u Vladikavkazu i zatim za Bazel u kojem je završio karijeru.

Kavelašvili je između 1991. i 2002. godine odigrao 46 mečeva za seniorsku reprezentaciju Gruzije, u kojoj je bio jedan od najboljih igrača. Postigao je devet golova za nacionalni tim i učestvovao je u osvajanju međunarodnog turnira na Malti, gdje su učesnici bili još Albanija i Letonija. Na tom takmičenju je odigrao tri meča i postigao tri gola, što je bilo dovoljno da podijeli titulu najboljeg strijelca.