logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Djevojka prigovarala Halandu da previše gleda fudbal: Ućutkao je jednom rečenicom i sad se hvali

Djevojka prigovarala Halandu da previše gleda fudbal: Ućutkao je jednom rečenicom i sad se hvali

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Norveški fudbaler Erling Haland ispričao je da mu njegova djevojka prigovara što toliko gleda fudbal, a sada je javno ispričao kako ju je ućutkao.

Erling Haland i djevojka o fudbalu Izvor: JP PARIENTE / Sipa Press / Profimedia

Jedan od najboljih fudbalera svijeta Erling Haland rijetko kada priča o svom privatnom životu, ali se u podkastu Garija Linekera dotakao i ove teme i nešto više otkrio o svojoj vezi sa Isabel Haugseng Johansen. U pitanju je njegova dugogodišnja partnerka koju zna još od tinejdžerskih dana, a kojoj se malo "ogadio" fudbal.

Razlog je što ga Ergling Haland gleda kada god je kod kuće, tako da ništa drugo i ne ide na njihovom televizoru u dnevnom boravku, tako da je odlučila da mu se požali na to. Haland se pohvalio kako ju je "ugasio", u stilu Zlatana Ibrahimovića.

"Da, ja sam baš veliki fudbalski fan, pa gledam sve fudbalske utakmice. Zapravo, juče smo večerali i provjerio sam da li ima nekih utakmica. ‘Mančester junajted, Vest Hem - hajde da pustimo', rekao sam. Moja djevojka je rekla: ‘Muka mi je od fudbala. Stalno ga gledamo'", rekao je Haland i prepričao svoj odgovor koji je postao već viralan na mrežama: "A ja joj kažem: ‘Da, zbog toga i sjedimo ovdje.’ Tako da smo gledali, naravno".

Kako je rekao, to je za njega "romantika", dok nije ljubitelj izlazaka u skupe restorane: "Ja kuvam. Njoj će ovo vjerovatno zvučati pomalo neprijatno, ali voli da igra video-igre. Tako da zajedno igramo Minecraft. Ili odemo kući u Brine i poručimo kebabe".

Ono što je zanimljivo je da je Halandova djevojka inače i bivša fudbalerka, a zajedno su odrasli i ostali zajedno sve ove godine.

Koliko zarađuje Erling Haland?

Erling Haland
Izvor: Andrew Yates / imago sportfotodienst / Profimedia

Kada je rekao "zbog ovoga tu sjedimo", Haland je naravno mislio na novac koji zarađuje igrajući fudbal, a prema novom ugovoru koji je potpisao sa Mančester sitijem do 2034. godine - zarađuje milion evra godišnje. 

Preciznije, njegova plata na godišnjem nivou je oko 52 miliona evra, doduše bez poreza, ali i bez sponzorskih ugovora...

Možda će vas zanimati

Tagovi

Erling Braut Haland Mančester siti Premijer liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC