Djevojka prigovarala Halandu da previše gleda fudbal: Ućutkao je jednom rečenicom i sad se hvali

Norveški fudbaler Erling Haland ispričao je da mu njegova djevojka prigovara što toliko gleda fudbal, a sada je javno ispričao kako ju je ućutkao.

Izvor: JP PARIENTE / Sipa Press / Profimedia

Jedan od najboljih fudbalera svijeta Erling Haland rijetko kada priča o svom privatnom životu, ali se u podkastu Garija Linekera dotakao i ove teme i nešto više otkrio o svojoj vezi sa Isabel Haugseng Johansen. U pitanju je njegova dugogodišnja partnerka koju zna još od tinejdžerskih dana, a kojoj se malo "ogadio" fudbal.

Razlog je što ga Ergling Haland gleda kada god je kod kuće, tako da ništa drugo i ne ide na njihovom televizoru u dnevnom boravku, tako da je odlučila da mu se požali na to. Haland se pohvalio kako ju je "ugasio", u stilu Zlatana Ibrahimovića.

"Da, ja sam baš veliki fudbalski fan, pa gledam sve fudbalske utakmice. Zapravo, juče smo večerali i provjerio sam da li ima nekih utakmica. ‘Mančester junajted, Vest Hem - hajde da pustimo', rekao sam. Moja djevojka je rekla: ‘Muka mi je od fudbala. Stalno ga gledamo'", rekao je Haland i prepričao svoj odgovor koji je postao već viralan na mrežama: "A ja joj kažem: ‘Da, zbog toga i sjedimo ovdje.’ Tako da smo gledali, naravno".

Kako je rekao, to je za njega "romantika", dok nije ljubitelj izlazaka u skupe restorane: "Ja kuvam. Njoj će ovo vjerovatno zvučati pomalo neprijatno, ali voli da igra video-igre. Tako da zajedno igramo Minecraft. Ili odemo kući u Brine i poručimo kebabe".

Ono što je zanimljivo je da je Halandova djevojka inače i bivša fudbalerka, a zajedno su odrasli i ostali zajedno sve ove godine.

Koliko zarađuje Erling Haland?

Erling Haland

Izvor: Andrew Yates / imago sportfotodienst / Profimedia

Kada je rekao "zbog ovoga tu sjedimo", Haland je naravno mislio na novac koji zarađuje igrajući fudbal, a prema novom ugovoru koji je potpisao sa Mančester sitijem do 2034. godine - zarađuje milion evra godišnje.

Preciznije, njegova plata na godišnjem nivou je oko 52 miliona evra, doduše bez poreza, ali i bez sponzorskih ugovora...