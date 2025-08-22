logo
Bivšeg trenera Borca zamijenio bivši fudbaler Borca: Delić preuzeo Budućnost!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Klupu Podgoričana prezuzeo Ivan Delić.

Bivši igrač Borca Ivan Delić novi trener FK Budućnost Podgorica Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Nenad Lalatović nije se dugo zadržao u podgoričkoj Budućnosti. Poslije samo šest utakmica podnio je ostavku, a zanimljivo je da će na klupi Podgoričana bivšeg trener banjalučkog Borca zamijeniti bivši igrač Borca.

Novi trener Budućnosti je Ivan Delić, dosadašnji pomoćni trener, koji je počeo i završio je karijeru u ovom klubu.

U međuvremenu je Delić igrao u Češkoj, Mađarskoj, Albaniji i Bosni i Hercegovini, gdje je nosio dres Mladosti iz Velike obarske, Sloge Crnjelovo i banjalučkog Borca.

Za crveno-plave je odigrao 34 utakmice, na kojima je postigao 12 goloca i upisao jednu asistenciju.

Igračku karijeru je završio u ljeto 2019. u dresu Budućnosti, a nakon toga posvetio se trenerskom poslu i nakon što je radio kao pomoćnik ovo će biti njegov prvi samostalni trenerski angažman.

Izvor: Facebook/Fk Budućnost Podgorica/Rusmin Radič

"Delić je dijete našeg kluba i grada, a uvjereni smo da će svojim talentom, znanjem, posvećenošću i ljubavlju prema Budućnosti doprinijeti stabilizaciji ekipe i pokrenuti šampionsku lokomotivu.

Tridesetdevetogodišnji Delić je definitivno jedan od najtalentovanijih trenera mlađe generacije crnogorskog fudbala, koji se posebno dokazao u radu naše Omladinske škole, kao i učestvovanju u razvoju najtalentovanije generacije domaćeg fudbala – 2006, te generacije koja dolazi – 2009. Zbog svega toga je prekomandovan u stručni štab prvog tima kod trenera Ivana Brnovića, a sada je dobio šansu da – sa svojim saradnicima – vodi prvi tim 'plavih'.

Delić je kao igrač nosio kapitensku traku Budućnosti, bio pravi predstavnik podgoričke škole fudbala, osvajao trofeje sa plavo-bijelima, bio reprezentativac Crne Gore, te internacionalac u Češkoj, Mađarskoj, Albaniji, Bosni i Hercegovini…“, saopštio je klub iz Podgorice.

Svoj debi na klupi Budućnosti Delić će upisati u nedjelju kada će Podgoričani dočekati Dečić, lidera na tabeli sa tri pobjede u isto toliko utakmica.

