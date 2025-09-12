logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ergin Ataman drhti pred polufinale Eurobasketa: Šta se dešava sa zvijezdom Turske?

Ergin Ataman drhti pred polufinale Eurobasketa: Šta se dešava sa zvijezdom Turske?

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Stigle posljednje informacije o Džediju Osmanu pred polufinale sa Grcima.

Džedi Osman upitan za polufinale Eurobasketa 2025 Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Košarkaške reprezentacija Turske i Grčke odmjeriće snage u polufinalu Eurobasketa, a meč je na programu od 20 časova. Velika strepnja vlada u timu Ergina Atamana pošto je jedan od najboljih igrača Džedi Osman neizvjestan za tu utakmicu.

As Panatinaikosa je doživio povredu zgloba, ali je viđen kako trenira, što je signaliziralo napredak u njegovom oporavku. Ipak, konačna odluka biće donesena neposredno pred početak duela.

Osman se povrijedio u četvrtfinalu protiv Poljske, na dan polufinala je učestvovao u dijelu treninga, pa će uskoro biti odlučeno da li će biti u mogućnosti da pomogne saigračima na putu do istorijskog finala.

Do sada na Eurobasketu 2025 Osman je prosječno bilježio 14,9 poena, 2,4 skoka, 1,6 asistencija i šutirao 51,2 odsto za tri poena, pa ne treba dodatno govoriti u tome kolika je njegova uloga u timu Turske.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Turska Džedi Osman Eurobasket 2025

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC