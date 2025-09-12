Ergin Ataman drhti pred polufinale Eurobasketa: Šta se dešava sa zvijezdom Turske?

Stigle posljednje informacije o Džediju Osmanu pred polufinale sa Grcima.

Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Košarkaške reprezentacija Turske i Grčke odmjeriće snage u polufinalu Eurobasketa, a meč je na programu od 20 časova. Velika strepnja vlada u timu Ergina Atamana pošto je jedan od najboljih igrača Džedi Osman neizvjestan za tu utakmicu.

As Panatinaikosa je doživio povredu zgloba, ali je viđen kako trenira, što je signaliziralo napredak u njegovom oporavku. Ipak, konačna odluka biće donesena neposredno pred početak duela.

Osman se povrijedio u četvrtfinalu protiv Poljske, na dan polufinala je učestvovao u dijelu treninga, pa će uskoro biti odlučeno da li će biti u mogućnosti da pomogne saigračima na putu do istorijskog finala.

Do sada na Eurobasketu 2025 Osman je prosječno bilježio 14,9 poena, 2,4 skoka, 1,6 asistencija i šutirao 51,2 odsto za tri poena, pa ne treba dodatno govoriti u tome kolika je njegova uloga u timu Turske.