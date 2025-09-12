Srbi i Grci se udružili, zajedno protiv Turaka: Spektakl na Eurobasketu, samo da ne prođe Ataman

Srpski i grčki navijači su se udružili i navijaju protiv Turske na Evropskom prvenstvu. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Grčka i Turska igraju za finale na Eurobasketu. Za koga navijaju Srbi? Za Grčku! To smo potvrdili na licu mjesta pošto smo ušli u fan zonu koja se nalazi odmah pored "Šaomi Arene". Unutra je miks navijača iz sve četiri zemlje koje su došle do polufinala.

Fanovi Njemačke i Finske izlazili su iz hale, Nijemci raspoloženiji, nasmijani, Finci tužniji, ali ne i nezadovoljni jer će se boriti za bronzu. Mnogo zabavnije bilo je na drugoj strani gdje su Turci i Grci polako završavali sa pripremama pred meč, uz litre i litre piva i hrane.

Srbi i Grci zajedno protiv Turaka

Našli smo se na pravom mjestu u pravo vrijeme i uspjeli da vidimo jedan zanimlijv detalj. Srpski i grčki navijači zajedno, zagrljeni i viču "Grčka, Grčka, Srbija, Srbija". Nije bilo ni potrebe da ih pitamo za koga navijaju u tom polufinalu. U jednom momentu im je prišao i jedan poljski navijač i rekao da navija za Grčku, pa su se sva trojica slikali zajedno.

Ogrnute zastave svuda, na jednoj strani grčki navijači, na drugoj turski, malo "prepucavanja", skandiranje, povici, malo šale i postepeno su krenuli da ulaze u dvoranu. Pitali smo i grupu srpskih navijača ko će osvojiti zlato i dobili iskren odgovor "ma samo da ne prođe Ataman".

Tu su i tapkaroši

Ispred same fan zone naletjeli smo i na tapkaroše. Neki su lijepili cijene na sebe, prilazili ljudima, pitali ko želi kartu, koliko košta i slično, a neki su to iznosili javno i bez sakrivanja.

Tako je jedan gospodin držao karton na kom je pisalo da prodaje kartu za meč Grčke i Turske za 80 evra, dok ulaznice za finale prodaje za 200 evra.