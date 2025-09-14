Nikola Kalinić doživio je povredu na Kipru.
Nikola Kalinić doživio je povredu u utakmici Crvene zvezde i Monaka na pripremnom meču na Kipru. Igrač crveno-bijelih pao je na parket i uhvatio se za desni zglob, nakon kontakta se Hevarijusom Hejsom.
Nikola Kalinić nije učestvovao u prvoj utakmici Crvene zvezde koja je poražena od Pariza 107:70, ali se našao na terenu u narednom prijateljskom susretu. Međutim, početkom treće četvrtine, u borbi za defanzivni skok bivši reprezentativac Srbija pao je na zemlju dok se za loptu nadmudrivao sa protivničkim igračem.
Veliki problem za Crvenu zvezdu: Povrijedio se Nikola Kalinić, iznijeli ga sa terena
Uhvatio se Nikola Kalinić za zglob, bilo je jasno da nije dobro, i zbog toga je brzo napustio teren. Pomogli su mu klupski ljekari, a u pomoć je pritekao i Nikola Mirotić.
