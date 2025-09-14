logo
Veliki problem za Crvenu zvezdu: Povrijedio se Nikola Kalinić, iznijeli ga sa terena

Autor Dragan Šutvić
Nikola Kalinić doživio je povredu na Kipru.

Povrijedio se Nikola Kalinić Izvor: TV Arena sport/screenshot

Nikola Kalinić doživio je povredu u utakmici Crvene zvezde i Monaka na pripremnom meču na Kipru. Igrač crveno-bijelih pao je na parket i uhvatio se za desni zglob, nakon kontakta se Hevarijusom Hejsom.

Nikola Kalinić nije učestvovao u prvoj utakmici Crvene zvezde koja je poražena od Pariza 107:70, ali se našao na terenu u narednom prijateljskom susretu. Međutim, početkom treće četvrtine, u borbi za defanzivni skok bivši reprezentativac Srbija pao je na zemlju dok se za loptu nadmudrivao sa protivničkim igračem.

Uhvatio se Nikola Kalinić za zglob, bilo je jasno da nije dobro, i zbog toga je brzo napustio teren. Pomogli su mu klupski ljekari, a u pomoć je pritekao i Nikola Mirotić.

Tagovi

KK Crvena zvezda košarka Nikola Kalinić

