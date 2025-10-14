FS BiH: Borcu dosuđen nepostojeći penal u Prijedoru!

Komitet za sudije i suđenje FS BiH analizirao je sudijske odluke na utakmicama devetog i 10. kola Premijer lige BiH 2025/26.

Fudbalski savez BiH objavio je na svom sajtu analizu sudijskih odluka, koje prenosimo u cijelosti.

9. kolo

FK Radnik - NK Široki Brijeg

U 89. minuti utakmice, nakon duela i klizećeg starta, jasno je vidljivo da igrač s brojem 29. povlači nogu s namjerom da izbjegne kontakt i eventualni sudar s protivničkim igračem. Sudija je u toj situaciji ispravno reagovao i dodijelio žuti karton, što je bila adekvatna disciplinska mjera. Nije bilo potrebe za VAR intervencijom, a ispravnost odluke potvrđena je i prilikom provjere.

FK Rudar - FK Sloga

U 61. minuti susreta sudija je bio dobro postavljen i pratio akciju domaće ekipe prilikom ulaska napadača u kazneni prostor protivnika. U situaciji kada napadač domaćih ulazi u duel s odbrambenim igračem gostiju broj 28, jasno je vidljivo da napadač inicira kontakt pokušavajući iznuditi kazneni udarac, dok odbrambeni igrač interveniše pravilno i usmjerava start prema lopti, ne učinivši nijednu kažnjivu radnju. Sudija, smiren i odlučan, iz blizine situacije jasno signalizira da se ne radi o prekršaju, te dosuđuje udarac s vrata za gostujuću ekipu. Odluka suca bila je potpuno ispravna.

10. kolo

FK Sarajevo - HŠK Zrinjski

U 62.minuti susreta sudija iz optimalne udaljenosti pažljivo prati igru koja se odvija u kaznenom prostoru gostujuće ekipe, dobro pozicioniran i s jasnim pregledom situacije. U trenutku kada igrač domaće ekipe upućuje udarac prema golu, ispred svog golmana uklizava odbrambeni igrač gostiju s brojem 12 te u tom klizećem startu rukom zahvata loptu. Pokret ruke prema lopti bio je jasan i vidljiv, pa sudija ispravno dosuđuje kazneni udarac za domaću ekipu. Međutim, propustio je dodijeliti žuti karton odbrambenom igraču za nesportsko zaustavljanje obećavajuće akcije.

FK Rudar - FK Borac

U 45. minuti sureta sudija je bio dobro postavljen i pratio tok akcije, ali iz njegovog ugla nije mogao jasno vidjeti eventualno igranje rukom domaćeg odbrambenog igrača s brojem 23 u vlastitom kaznenom prostoru. Nakon VAR intervencije, izvršio je pregled situacije i dosudio kazneni udarac za gostujuću ekipu. Ipak, smatramo da su i glavni sudija i VAR sudija u ovoj situaciji donijeli pogrešnu odluku, budući da je jasno vidljivo da lopta pogađa domaćeg odbrambenog igrača u predjelu lijeve strane stomaka, a ne u ruku. Iako na osnovu pojedinih snimaka djeluje kao da postoji igranje rukom (centralna i ofsajd kamera) sudije ipak moraju biti fokusirane na ugao kamere koja jasno određuje situaciju.

FK Radnik - FK Željezničar

U 14. minuti susreta, nakon što su gosti postigli pogodak, asistent sudija, iako loše pozicioniran u trenutku akcije, ispravno signalizira ofsajd u početku napada. Na prvi pogled mogao se steći dojam da je odluka rezultat pogrešne procjene zbog loše pozicije, međutim, VAR provjera je potvrdila tačnost signalizacije na terenu.

Važno je naglasiti da VAR sistem vrši preciznu kalibraciju terena prije početka utakmice (dokaz je podudaranje uzdužne linije i dijela terena koji je osjenčen na snimku/slici), čime se isključuje mogućnost greške u određivanju linija ofsajda.

Napominjemo, da sudije nisu te koje “crtaju” linije niti je moguće postavljati proizvoljno linije — taj proces se odvija automatski i sistemski nakon što VAR sudija odredi tačku napadača i pretposljednjeg igrača odbrane koja je najbliža poprečnoj liniji, pa su linije koje VAR prikazuje rezultat automatizovane tehničke obrade, a ne subjektivne procjene sudija. Jasno je vidljivo i golim okom da je VAR sudija ispravno odredio ove kote, pa je i odluka bez dileme ispravna.

