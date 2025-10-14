logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

FS BiH: Borcu dosuđen nepostojeći penal u Prijedoru!

FS BiH: Borcu dosuđen nepostojeći penal u Prijedoru!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.ba
0

Komitet za sudije i suđenje FS BiH analizirao je sudijske odluke na utakmicama devetog i 10. kola Premijer lige BiH 2025/26.

FS BiH sudijske odluke 9. i 10. kolo PL BiH Izvor: Facebook/FK Borac Banja Luka

Fudbalski savez BiH objavio je na svom sajtu analizu sudijskih odluka, koje prenosimo u cijelosti.

9. kolo

FK Radnik - NK Široki Brijeg

U 89. minuti utakmice, nakon duela i klizećeg starta, jasno je vidljivo da igrač s brojem 29. povlači nogu s namjerom da izbjegne kontakt i eventualni sudar s protivničkim igračem. Sudija je u toj situaciji ispravno reagovao i dodijelio žuti karton, što je bila adekvatna disciplinska mjera. Nije bilo potrebe za VAR intervencijom, a ispravnost odluke potvrđena je i prilikom provjere.

FK Rudar - FK Sloga

U 61. minuti susreta sudija je bio dobro postavljen i pratio akciju domaće ekipe prilikom ulaska napadača u kazneni prostor protivnika. U situaciji kada napadač domaćih ulazi u duel s odbrambenim igračem gostiju broj 28, jasno je vidljivo da napadač inicira kontakt pokušavajući iznuditi kazneni udarac, dok odbrambeni igrač interveniše pravilno i usmjerava start prema lopti, ne učinivši nijednu kažnjivu radnju. Sudija, smiren i odlučan, iz blizine situacije jasno signalizira da se ne radi o prekršaju, te dosuđuje udarac s vrata za gostujuću ekipu. Odluka suca bila je potpuno ispravna.

10. kolo

FK Sarajevo - HŠK Zrinjski

U 62.minuti susreta sudija iz optimalne udaljenosti pažljivo prati igru koja se odvija u kaznenom prostoru gostujuće ekipe, dobro pozicioniran i s jasnim pregledom situacije. U trenutku kada igrač domaće ekipe upućuje udarac prema golu, ispred svog golmana uklizava odbrambeni igrač gostiju s brojem 12 te u tom klizećem startu rukom zahvata loptu. Pokret ruke prema lopti bio je jasan i vidljiv, pa sudija ispravno dosuđuje kazneni udarac za domaću ekipu. Međutim, propustio je dodijeliti žuti karton odbrambenom igraču za nesportsko zaustavljanje obećavajuće akcije.

FK Rudar - FK Borac

U 45. minuti sureta sudija je bio dobro postavljen i pratio tok akcije, ali iz njegovog ugla nije mogao jasno vidjeti eventualno igranje rukom domaćeg odbrambenog igrača s brojem 23 u vlastitom kaznenom prostoru. Nakon VAR intervencije, izvršio je pregled situacije i dosudio kazneni udarac za gostujuću ekipu. Ipak, smatramo da su i glavni sudija i VAR sudija u ovoj situaciji donijeli pogrešnu odluku, budući da je jasno vidljivo da lopta pogađa domaćeg odbrambenog igrača u predjelu lijeve strane stomaka, a ne u ruku. Iako na osnovu pojedinih snimaka djeluje kao da postoji igranje rukom (centralna i ofsajd kamera) sudije ipak moraju biti fokusirane na ugao kamere koja jasno određuje situaciju.

FK Radnik - FK Željezničar

U 14. minuti susreta, nakon što su gosti postigli pogodak, asistent sudija, iako loše pozicioniran u trenutku akcije, ispravno signalizira ofsajd u početku napada. Na prvi pogled mogao se steći dojam da je odluka rezultat pogrešne procjene zbog loše pozicije, međutim, VAR provjera je potvrdila tačnost signalizacije na terenu.

Važno je naglasiti da VAR sistem vrši preciznu kalibraciju terena prije početka utakmice (dokaz je podudaranje uzdužne linije i dijela terena koji je osjenčen na snimku/slici), čime se isključuje mogućnost greške u određivanju linija ofsajda.

Napominjemo, da sudije nisu te koje “crtaju” linije niti je moguće postavljati proizvoljno linije — taj proces se odvija automatski i sistemski nakon što VAR sudija odredi tačku napadača i pretposljednjeg igrača odbrane koja je najbliža poprečnoj liniji, pa su linije koje VAR prikazuje rezultat automatizovane tehničke obrade, a ne subjektivne procjene sudija. Jasno je vidljivo i golim okom da je VAR sudija ispravno odredio ove kote, pa je i odluka bez dileme ispravna.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal Premijer liga BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC