Zvanično predstavljen novi trener Posušja: "Nije nam mjesto gdje smo trenutno"

Hrvatski fudbalski stručnjak Dario Bašić (40) zvanično je u četvrtak predstavljen kao nasljednik Marka Maksimovića na klupi Posušja.

Izvor: Facebook/HŠK Posušje

Predstavljanje je održano na stadionu "Mokri Dolac", gdje je Bašić preuzeo vođenje ekipe pred ključnim izazovima u Premijer ligi Bosne i Hercegovine.

"Moj osnovni cilj je ovoj ekipi vratiti samopouzdanje i pozitivnu energiju, te da svojim igrama vrate navijače na stadion i vjeru u ovaj klub. Posušje ima kvalitetnu ekipu i nije mu mjesto gdje se sad nalazi", poručio je Bašić, a njegov novi tim je trenutno na posljednjem mjestu na tabeli prvenstva BiH sa šest bodova iz 10 utakmica.

Novi trener posuške ekipe bio je selektor hrvatske reprezentacije do 17 godina, s kojom je ostvario zapažene rezultate na evropskim takmičenjima, te pomoćni trener u zagrebačkom Dinamu.

Posljednjih godina vodio je mlađe selekcije u Bahreinu i Omanu, a prethodno je bio angažovan kao selektor U-23 reprezentacije Kuvajta.

