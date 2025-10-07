logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Posušje ima novog trenera: Poznat nasljednik Marka Maksimovića

Posušje ima novog trenera: Poznat nasljednik Marka Maksimovića

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Zvanično predstavljanje na stadionu "Mokri Dolac" zakazano je za četvrtak.

Mokri Dolac, HŠK Posušje Izvor: Promo/HŠK Posušje

Dario Bašić (40) novi je trener Posušja.

Hrvatski stručnjak na klupi kluba sa stadiona "Mokri Dolac" zamijeniće Marka Maksimovića, sa kojim je okončana saradnja krajem septembra. Ante Dario Stipić mijenjao je Maksimovića od tada, a tokom reprezentativne pauze Posušaci su dobili novog šefa stručnog štaba.

Bašić je rođen 10. maja 1985. godine u mjestu Bunjani kod Ivanić-Grada. Diplomirao je na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu i posjeduje UEFA Pro licencu, što ga svrstava među najobrazovanije stručnjake mlađe generacije u hrvatskom fudbalu.

Tokom svoje karijere, Bašić je radio u više sredina, kako u Hrvatskoj, tako i u inostranstvu. Bio je selektor reprezentacije Hrvatske do 17 godina, s kojom je ostvario zapažene rezultate, a iskustvo je sticao i u zemljama Bliskog istoka - Bahreinu, Omanu i Kuvajtu - gdje je vodio mlađe selekcije i klubove. U Hrvatskoj je, između ostalog, bio i pomoćni trener u zagrebačkom Dinamu.

Trenutno, Bašić je angažovan kao selektor U-23 reprezentacije Kuvajta, sa kojim ima ugovor do kraja 2025. godine.

Zvanično predstavljanje u Posušju zakazano je za četvrtak.

Možda će vas zanimati

Tagovi

HŠK Posušje Premijer liga BiH trener treneri Dario Bašić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC