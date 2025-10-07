Posušje ima novog trenera: Poznat nasljednik Marka Maksimovića

Zvanično predstavljanje na stadionu "Mokri Dolac" zakazano je za četvrtak.

Izvor: Promo/HŠK Posušje

Dario Bašić (40) novi je trener Posušja.

Hrvatski stručnjak na klupi kluba sa stadiona "Mokri Dolac" zamijeniće Marka Maksimovića, sa kojim je okončana saradnja krajem septembra. Ante Dario Stipić mijenjao je Maksimovića od tada, a tokom reprezentativne pauze Posušaci su dobili novog šefa stručnog štaba.

Bašić je rođen 10. maja 1985. godine u mjestu Bunjani kod Ivanić-Grada. Diplomirao je na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu i posjeduje UEFA Pro licencu, što ga svrstava među najobrazovanije stručnjake mlađe generacije u hrvatskom fudbalu.

Tokom svoje karijere, Bašić je radio u više sredina, kako u Hrvatskoj, tako i u inostranstvu. Bio je selektor reprezentacije Hrvatske do 17 godina, s kojom je ostvario zapažene rezultate, a iskustvo je sticao i u zemljama Bliskog istoka - Bahreinu, Omanu i Kuvajtu - gdje je vodio mlađe selekcije i klubove. U Hrvatskoj je, između ostalog, bio i pomoćni trener u zagrebačkom Dinamu.

Trenutno, Bašić je angažovan kao selektor U-23 reprezentacije Kuvajta, sa kojim ima ugovor do kraja 2025. godine.

Zvanično predstavljanje u Posušju zakazano je za četvrtak.