VAR kao pokriće za VARanje u Premijer ligi BiH: Sudije jedno vide, drugo sviraju (VIDEO)

Uzalud nova tehnologija u fudbalu BiH, režiseri su ostali isti.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Za samo nešto više od godinu dana u Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine uspjeli su da izignorišu VAR do te mjere da sudije i dalje same, bez obzira na video snimke, donose odluke po naredbama, a ne po dešavanjima na terenu, piše "Srpska info".

I to se sve dešava pred milionskim auditorijumom i u televizijskim prenosima.

Pomoćni sistem za suđenje putem video-tehnologije, ili skraćeno VAR, podigao je nivo suđenja u svijetu, doprinio povećanju regularnosti. Ipak, u BiH moderna tehnologija, ako je suditi po dešavanjima, služi samo za ukras i kao pokriće da nadležni u FS BiH formalno rade na regularnosti i da idu u korak sa tehnologijom.

I dok smo prošle sezone i nekako gledali na VAR, sudije su mijenjale pogrešne odluke, u ovoj sezoni stvari su se otele kontroli. Ono što je posebno čudno u cijeloj priči jeste ponašanje klubova. Rudar Prijedor je oštećen na Grbavici, jer VAR nije reagovao i upozorio glavnog arbitra na prekršaj u kaznenom prostoru, a morali su. Meč je završen rezultatom 1:1, tako da je Željezničar izbjegao poraz.

Nedavno je u Prijedoru arbitar Dragan Kesić pozvan iz VAR sobe da pogleda sumnjivu situaciju u kojoj je igrač Rudar Prijedora navodno igrao rukom iako niko od fudbalera Borca nije reagovao. Snimak je pokazao da nije bilo ruke i da je lopta pogodila igrača Rudara u tijelo (stomak), ali je Kesić poslije “pomnog” gledanja i očito čiste situacije pokazao na jedanaesterac, što je izazvalo šok kod onih koji su sve pratili preko malih ekrana.

Borac je realizovao penal i potvrdio pobjedu u gradu na obali Sane (2:0). Situaciju možete pogledati na videu, od 2'35”.

Posebna priča su oni koji analiziraju utakmice, jer sve je vidljiviji napad na Borac, ali kad se naprave greške u korist nekih drugih klubova, poput Željezničara, onda izostanu tako žestoke reakcije.

Mnogi su u svijetu pohvalno ocijenili uvođenje VAR tehnologije, ali se mi, kako vrijeme prolazi, ponašamo kao da i ne postoji. Izvor Srpskainfo iz FS BiH, koji je želio da ostane anoniman, iz razumljivih razloga, pristao je da nam otkrije neke stvari koje se rade u Savezu.

"VAR nama neće pomoći, jer VAR koriste isti oni arbitri koji su se proteklih sezona istakli u neregularnostima. Tačno se zna koji arbitar radi za koji klub. To je javna tajna. Naš fudbal propada, klubovi su daleko ispod evropskog prosjeka. Ta agonije nikom ne smeta", tvrdi izvor "Srpske info".

U prošlosti smo naučili da je u našem fudbalu sve moguće. U entitetskim ligama se priznaju i golovi kad lopta pogodi stativu i ne pređe gol liniju!

"U fudbalu BiH se ništa ne mijenja već više od dvije decenije. Vi iz 'Srpskainfo' ste nedavno pisali da nijedan šampionat nije regularan i u pravu ste. Dugo godina sam u fudbalu BiH i znam šta se sve dešava. Znam šta su svojevremeno radili Željezničar, Široki Brijeg, Zrinjski, Sarajevo, Modriča, Leotar, Orašje, Žepče, Čelik, Borac, a i šta se sad radi. Prvo znam kako su Željezničar, Žepče i Čelik izrežirali prvenstvo prije 20 godina i kako je Borac bio žrtva te ispao iz lige. Znam kako se slavilo u svlačionicama ispadanje jednog od velikana fudbala u BiH. Tad su svi ćutali, a Borac je samo sezonu kasnije opet ispao kao žrtva zakulisnih radnji", rekao je izvor iz FS BiH.

Dodaje da su mnogi klubovi koji su se borili za opstanak morali da napuste elitu, jer nisu imali uporište u FS BiH.

"Vidite šta se dešavalo nedavno u Bihaću na utakmici Jedinstvo - Čelik. Sudije su napustile stadion u velikoj pratnji policije. Bezbjednost im je bila ugrožena. Vidite, meni je kao dugogodišnjem fudbalskom radniku sve jasno. Pogledajte reakcije na terenu igrača u timovima koji su oštećeni. Nema ih, što meni govori da je po srijedi neki dogovor. Mislim da će tek u narednim mečevima biti dosta čudnih rezultata. Živi bili, pa vidjeli, možemo se čuti svaki put. Problem je što ovi veći klubovi vide i reaguju kad se pomogne rivalima, ali ne vide kad se donose odluke u njihovu korist. Tada ćute kao zaliveni. Niko nije čist u ovoj ligi i u ovom Savezu. To je istina koja će ukopati i koja ukopava fudbal".

Čak nam je jedan trener iz Crne Gore, koji je radio u BiH, rekao da se u Crnoj Gori dešavaju mnoge čudne stvari, ali da su premijerligaši u BiH majstori za namještanje rezultata. Tu smo, kaže, ubjedljivo najbolji.

Gotovo da nema kola u Premijer ligi u kome se ne utvrde neke greške ili slaba koordinacija između arbitara na terenu i onih u VAR sobi. O neregularnostima u domaćem fudbalu, namještenim rezultatima, kupovini utakmica i mnogo čemu pisali su gotovo svi mediji, ali u tužilaštvima očigledno ne čitaju te sportske strane. Ne zanimaju ih očigledno. Da ih zanima ova vrsta kriminala, Savez i liga bi bili ispražnjeni od kadrova koji su tu već više od dvije decenije, a i VAR bi bio vrijedniji, gledao bi se i vjerovalo bi mu se. Ovako ćemo i dalje gledati cirkus u režiji onih koji su od fudbala mnogo zaradili u proteklim godinama.

(Srpska info)