Sutra prva utakmica sa VAR tehnologijom: Pogledajte kako izgleda VAR soba u Banjaluci! FOTO

Finalna utakmica Kupa Grada Banjaluka između Naprijeda i banjalučkog Željezničara biće prva, još uvijek nezvanična, primjena VAR tehnologije u bh. fudbalu. Pogledajte kako izgleda VAR soba na Gradskom stadionu.

Izvor: MONDO

Fudbaleri Naprijeda i Željezničara iz Banjaluke u petak igraju finale Kupa Grada, a na ovoj utakmici koja se igra od 18 časova u Banjaluci vidjećemo i prvu primjenu VAR tehnologije u bh. fudbalu.

Odlukom Fudbalskog saveza BIH od naredne sezone VAR tehnologija će se primjenjivati u Premijer ligi BIH, a u toku je edukacija arbitara nakon koje će dobiti VAR sertifikate, čiji je dio i sutrašnja utakmica u Banjaluci.

"Imamo prvu grupu od 12 sudija koji su sudije i na terenu i u VAR sobi, gdje mogu da budu VAR sudije i VAR pomoćnici, a imamo i još osam sudija koji su pomoćnici, oni nakon obuke mogu da budu samo VAR pomoćnici. Imamo dvije grupe od 12+8 sudije i edukacija će biti nastavljena tokom narednih sedmica", rekao je Ognjen Valjić, VAR projekt menadžer u BIH i sertifikovani VAR instruktor.

"Prva grupa je došla do završne faze i sutrašnja utakmica je posljednja faza za pojedine sudije, evo Dragan Petrović će suditi prvu utakmicu sa VAR-om. To je zvanično-nezvanična utakmica, ona je u svrhu edukacije i ne možemo reći da je to prva zvanična upotreba VAR-a. Sama upotreba VAR sistema je u edukativne svrhe i sudija sutra kada, kako se nadamo, položi suđenje sa VAR-om, trebaće mu još jedna utakmica u VAR sobi i tada je završio sa obukom. Nastavljamo sljedeće sedmice i sa ostalim sudijama u Trening centru FSBIH u Zenici. Pozvali smo dosta klubova da učestvuju i da se uključe u VAR projekat, da i oni odigraju utakmice s VAR-om, da se i oni uključe", dodao je Valjić.

On je dodao da će nakon završetka edukacije i proceduralnih stvari ostaje i da FIFA potvrdi zvaničnu upotrebu VAR-a u Premijer ligi BIH.

"Dobili smo odobrenje FIFA da se igra ova prva utakmica u edukacione svrhe , što je potvrda da je dosadašnji rad uspješan i da je edukacija urađena na ispravan način“, rekao je Valjić.

Svih 24 sudija Premijer lige BIH proći će ovu obuku, među njima i najbolje bh. sudije koje sude međunarodna takmičenja, poput Irfana Peljte i Luke Bilbije koji su imali već priliku da sude utakmice sa upotrebom VAR tehnologije, ali ne i da budu VAR sudije, jer dosad nisu imali VAR sertifikat.

U Banjaluci se treutno održava edukacija VAR sudija i igraju se mini dueli omladinskih selekcija uz potrebnu video tehnologiju i asistenciju iz VAR sobe koja je postavljena na Gradskom stadionu.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

U svakoj sobi tokom zvaničnih utakmica biće tri čovjeka - VAR tehničar, VAR sudija i pomoćnik VAR sudije, a kada je u pitanju dodatno osoblje postoji još samo jedan tehničar na terenu.

Tokom prenosa koriste se iste kamere kao i dosad u prenostima, s tim da šest kamera koje snimaju teren i koje se svo vrijeme prate u VAR sobi, ubuduće isključivo prate teren i dešavanja na njemu, dok se za kadrove sa ostalih dijelova stadiona (tribine, klupe i itd.) u svrhu TV prenosa koriste druge, dodatne kamere.

Upotreba VAR tehnologije je novina u bh. fudbalu na koju će morati da se naviknu, kako publika, tako sami akteri utakmica i sudije koje su, kako ističe Valjić, bile sve bolje kako je edukacija proticala.

"Moramo da budemo svjesni da je ovo tek početak, sudijama je od prve faze edukacije i korištenja simulatora, bez korištenja terena, bilo sve novo, ali su se vremenom navikavali i bili su sve bolji i bolji i zadovoljni smo kako sudije napreduju i usvajaju jednu novu oblast u suđenju. Isto tako, ovih dana radimo niz praktičnih sesija, ovo je drugi od tri dijela. Dobro su se pokazali, ima grešaka koje se ispravljaju, to je sve dio edukacije, to je normalno , dešava se i vjerovatno će se dešavati i u prvenstvu. Tto se dešava i u drugim zemljama, pa i u Ligi šampiona i to je sasvim normalno, a mi naravno priželjkujemo da tih grešaka bude što manje", zaključio je Valjić.