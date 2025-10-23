Uživo, Majnc - Zrinjski: "Plemići" dobili dodatni motiv od njemačkog "Bilda", evo i sastava

Od 21 čas na stadionu "Meva areni", mostarski Zrinjski će u okviru drugog kola Konferencijske lige biti gost njemačkog Majnca.
Zrinjski je opravdao očekivanja i ubjedljivom pobjedom 5:0 protiv Linkolna u prvom kolu zasjeo na čelo tabele Konferencijske lige. Mostarci će sada imati mnogo teži zadatak - rival u drugom kolu je njemački Majnc!
Jasno je da će bundesligaš biti apsolutni favorit na ovom meču, kojim će "plemići" oboriti rekord bh. fudbala - odigraće 89. meč u Evropi.
Igrači iz Mostara nemaju mnogo toga da izgube u ovom susretu, a s druge strane, mogu mnogo više da dobiju, a dodatnu motivaciju dobili su od njemačkog "Bilda", koji je šampiona Bosne i Hercegovine nazvao "fudbalskim patuljkom".
Trener Zrinjskog Igor Štimac je pred put u Majnc poručio da njegovi fudbaleri treba samo da uživaju u fudbalu, da igraju za svoje navijače, kojih će prema najavama iz Mostara biti više od 3.000 u Njemačkoj.
"Ovo je istorijska utakmica za naš klub - najmasovnije gostovanje naših navijača. Posljednje veliko je bilo u Lincu, skoro 1.500 naših navijača je išlo na to gostovanje, a sada će se to poduplati. S obzirom na crveno-bijele boje Majnca, osjećaćemo se kao kod kuće. Uvjeren sam kako će naši momci pružiti dobru partiju", istakao je Štimac na konferenciji za medije.
Drugi put u istoriji Zrinjski igra sa nekim klubom iz tzv. Lige petice. Prošle godine odigrao je dvomeč sa Aston Vilom (1:1, 0:1), a sada će prvi put za protivnika imati klub iz Bundeslige.
Majnc i Zrinjski igraju na "Meva areni" od 21 čas, a za glavnog sudiju susreta odabran je Džejmi Robinson iz Sjeverne Irske.
Sastavi
Zrinjski: G. Karačić (GK), Vranjković, Mašić, Dujmović, Memija, Savić, Đurasek, Ćuže, Surdanović, Pranjić i Bilbija (K). Trener: Igor Štimac
Majnc: Centner (GK), Hanhe-Olsen, Potulski, Kor, Vidmer (K), Maloni, Sano, Kavasaki, Bobcien, Velper i Boving. Trener: Bo Henriksen
Unser Team gegen HŠK Zrinjski Mostar! #Mainz05#UECLpic.twitter.com/1alrIKjiNY— 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05)October 23, 2025
Sudija iz Sjeverne Irske, po dobru ga pamte u SarajevuIzvor: Â©INPHO/Stephen Hamilton / imago sportfotodienst / Profimedia
UEFA je za ovaj meč delegirala arbitra iz Sjeverne Irske Džejmija Robinsona.
U karijeri je dosad sudio samo jednom bh. klubu - Sarajevu, gdje su ga upamtili po dobru s obzirom da je "bordo" tim u kvalifikacijama za Ligu šampiona 19. avgusta 2020. godine zabilježio pobjedu u Kardifu nad ekipom Konahs Kvej Nomads.
Sarajevski tim, tada predvođen Husrefom Musemićem na mjestu trenera, trijumfovao je pogocima Benjamina Tatara u 16. i 65. minutu.
Majnc slavio na Kipru, ali loše igra u Bundesligi
Majnc je u prvom kolu Konferencijske lige na gostovanju savladao Omoniju (0:1), ali u Bundesligi bilježi veoma loše rezultate. Ekipa je tek na 16. mjestu, uz samo četiri boda iz prvih sedam utakmica.
Tabela
Standings provided by Sofascore
Dodatni motiv za "plemiće"
Njemački "Bild" nazvao je Zrinjski "fudbalskim patuljkom" i pružio Mostarcima dodatni motiv da daju večeras više od maksimuma.
Šta je Igor Štimac rekao pred meč?Izvor: Joris Verwijst / imago sportfotodienst / Profimedia
"Radosni smo što ćemo imati priliku da igramo na ovako lijepom stadionu, u krasnoj atmosferi. Ovo je nagrada našim igračima za jedan marljiv i predan rad. Nastojaćemo da uživamo u fudbalu", rekao je trener Zrinjskog.
Veliki broj navijača Zrinjskog u Majncu
Između tri i tri i po hiljade navijača doputovalo je u Njemačku, gdje će večeras bodriti mostarski tim.