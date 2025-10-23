Uživo, Majnc - Zrinjski: "Plemići" dobili dodatni motiv od njemačkog "Bilda", evo i sastava

Od 21 čas na stadionu "Meva areni", mostarski Zrinjski će u okviru drugog kola Konferencijske lige biti gost njemačkog Majnca.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Zrinjski je opravdao očekivanja i ubjedljivom pobjedom 5:0 protiv Linkolna u prvom kolu zasjeo na čelo tabele Konferencijske lige. Mostarci će sada imati mnogo teži zadatak - rival u drugom kolu je njemački Majnc!

Jasno je da će bundesligaš biti apsolutni favorit na ovom meču, kojim će "plemići" oboriti rekord bh. fudbala - odigraće 89. meč u Evropi.

Igrači iz Mostara nemaju mnogo toga da izgube u ovom susretu, a s druge strane, mogu mnogo više da dobiju, a dodatnu motivaciju dobili su od njemačkog "Bilda", koji je šampiona Bosne i Hercegovine nazvao "fudbalskim patuljkom".

Trener Zrinjskog Igor Štimac je pred put u Majnc poručio da njegovi fudbaleri treba samo da uživaju u fudbalu, da igraju za svoje navijače, kojih će prema najavama iz Mostara biti više od 3.000 u Njemačkoj.

"Ovo je istorijska utakmica za naš klub - najmasovnije gostovanje naših navijača. Posljednje veliko je bilo u Lincu, skoro 1.500 naših navijača je išlo na to gostovanje, a sada će se to poduplati. S obzirom na crveno-bijele boje Majnca, osjećaćemo se kao kod kuće. Uvjeren sam kako će naši momci pružiti dobru partiju", istakao je Štimac na konferenciji za medije.

Drugi put u istoriji Zrinjski igra sa nekim klubom iz tzv. Lige petice. Prošle godine odigrao je dvomeč sa Aston Vilom (1:1, 0:1), a sada će prvi put za protivnika imati klub iz Bundeslige.

Majnc i Zrinjski igraju na "Meva areni" od 21 čas, a za glavnog sudiju susreta odabran je Džejmi Robinson iz Sjeverne Irske.