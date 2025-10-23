logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uživo, Majnc - Zrinjski: "Plemići" dobili dodatni motiv od njemačkog "Bilda", evo i sastava 0
hšk zrinjski linkoln konferencijska liga
hšk zrinjski linkoln konferencijska liga
0

Uživo, Majnc - Zrinjski: "Plemići" dobili dodatni motiv od njemačkog "Bilda", evo i sastava

Od 21 čas na stadionu "Meva areni", mostarski Zrinjski će u okviru drugog kola Konferencijske lige biti gost njemačkog Majnca.

hšk zrinjski linkoln konferencijska liga Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Zrinjski je opravdao očekivanja i ubjedljivom pobjedom 5:0 protiv Linkolna u prvom kolu zasjeo na čelo tabele Konferencijske lige. Mostarci će sada imati mnogo teži zadatak - rival u drugom kolu je njemački Majnc!

Jasno je da će bundesligaš biti apsolutni favorit na ovom meču, kojim će "plemići" oboriti rekord bh. fudbala - odigraće 89. meč u Evropi.

Igrači iz Mostara nemaju mnogo toga da izgube u ovom susretu, a s druge strane, mogu mnogo više da dobiju, a dodatnu motivaciju dobili su od njemačkog "Bilda", koji je šampiona Bosne i Hercegovine nazvao "fudbalskim patuljkom".

Trener Zrinjskog Igor Štimac je pred put u Majnc poručio da njegovi fudbaleri treba samo da uživaju u fudbalu, da igraju za svoje navijače, kojih će prema najavama iz Mostara biti više od 3.000 u Njemačkoj.

"Ovo je istorijska utakmica za naš klub - najmasovnije gostovanje naših navijača. Posljednje veliko je bilo u Lincu, skoro 1.500 naših navijača je išlo na to gostovanje, a sada će se to poduplati. S obzirom na crveno-bijele boje Majnca, osjećaćemo se kao kod kuće. Uvjeren sam kako će naši momci pružiti dobru partiju", istakao je Štimac na konferenciji za medije.

Drugi put u istoriji Zrinjski igra sa nekim klubom iz tzv. Lige petice. Prošle godine odigrao je dvomeč sa Aston Vilom (1:1, 0:1), a sada će prvi put za protivnika imati klub iz Bundeslige.

Majnc i Zrinjski igraju na "Meva areni" od 21 čas, a za glavnog sudiju susreta odabran je Džejmi Robinson iz Sjeverne Irske.

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
20:18

Sastavi

Zrinjski: G. Karačić (GK), Vranjković, Mašić, Dujmović, Memija, Savić, Đurasek, Ćuže, Surdanović, Pranjić i Bilbija (K). Trener: Igor Štimac

Majnc: Centner (GK), Hanhe-Olsen, Potulski, Kor, Vidmer (K), Maloni, Sano, Kavasaki, Bobcien, Velper i Boving. Trener: Bo Henriksen

19:51

Sudija iz Sjeverne Irske, po dobru ga pamte u Sarajevu

Izvor: Â©INPHO/Stephen Hamilton / imago sportfotodienst / Profimedia

  UEFA je za ovaj meč delegirala arbitra iz Sjeverne Irske Džejmija Robinsona.

U karijeri je dosad sudio samo jednom bh. klubu - Sarajevu, gdje su ga upamtili po dobru s obzirom da je "bordo" tim u kvalifikacijama za Ligu šampiona 19. avgusta 2020. godine zabilježio pobjedu u Kardifu nad ekipom Konahs Kvej Nomads.

Sarajevski tim, tada predvođen Husrefom Musemićem na mjestu trenera, trijumfovao je pogocima Benjamina Tatara u 16. i 65. minutu.

19:49

Majnc slavio na Kipru, ali loše igra u Bundesligi

Majnc je u prvom kolu Konferencijske lige na gostovanju savladao Omoniju (0:1), ali u Bundesligi bilježi veoma loše rezultate. Ekipa je tek na 16. mjestu, uz samo četiri boda iz prvih sedam utakmica.

19:46

Tabela



Standings provided by Sofascore

18:30

Dodatni motiv za "plemiće"

Njemački "Bild" nazvao je Zrinjski "fudbalskim patuljkom" i pružio Mostarcima dodatni motiv da daju večeras više od maksimuma. 

18:27

Šta je Igor Štimac rekao pred meč?

Izvor: Joris Verwijst / imago sportfotodienst / Profimedia

  "Radosni smo što ćemo imati priliku da igramo na ovako lijepom stadionu, u krasnoj atmosferi. Ovo je nagrada našim igračima za jedan marljiv i predan rad. Nastojaćemo da uživamo u fudbalu", rekao je trener Zrinjskog.

18:25

Veliki broj navijača Zrinjskog u Majncu

Između tri i tri i po hiljade navijača doputovalo je u Njemačku, gdje će večeras bodriti mostarski tim.

17:41

Pogledajte kako izgleda Meva stadion

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Najnovije