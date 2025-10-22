Zrinjski bez pritiska protiv bundesligaša: Nastojaćemo da uživamo u fudbalu

Tim iz Mostara u četvrtak od 21 čas gostuje u Majncu u drugom kolu Konferencijske lige.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Zrinjski je opravdao očekivanja i ubjedljivom pobjedom 5:0 protiv Linkolna u prvom kolu zasjeo na čelo tabele Konferencijske lige. Mostarci će sada imati mnogo teži zadatak - rival u drugom kolu je njemački Majnc!

Jasno je da će bundesligaš biti apsolutni favorit na ovom meču, kojim će "plemići" oboriti rekord bh. fudbala. Igrači iz Mostara nemaju mnogo toga da izgube u ovom susretu, a s druge strane, mogu mnogo više da dobiju.

"Radosni smo što ćemo imati priliku da igramo na ovako lijepom stadionu, u krasnoj atmosferi. Ovo je nagrada našim igračima za jedan marljiv i predan rad. Nastojaćemo da uživamo u fudbalu", rekao je trener Zrinjskog Igor Štimac.

Očekuje se više od 3000 navijača Zrinjskog na meču u Njemačkoj.

"Ovo je istorijska utakmica za naš klub - najmasovnije gostovanje naših navijača. Posljednje veliko je bilo u Lincu, skoro 1500 naših navijača je išlo na to gostovanje, a sada će se to poduplati. S obzirom na crveno-bijele boje Majnca, osjećaćemo se kao kod kuće. Uvjeren sam kako će naši momci pružiti dobru partiju", istakao je Štimac na konferenciji za medije uoči sutrašnjeg meča.

Drugi put u istoriji Zrinjski igra sa nekim klubom iz tzv. Lige petice. Prošle godine odigrao je dvomeč sa Aston vilom (1:1, 0:1), a sada će prvi put za protivnika imati klub iz Bundeslige.

"Nemamo iskustvo igranja sa puno protivnika iz velikih liga, ali naša ekipa je proteklih godina pokazala u Evropi da je u stanju preokrenuti gotovo nemoguće rezultate i pružiti dopadljiv fudbal. Imamo puno mladih momaka u ekipi, želimo se dokazati fudbalskom svijetu i jedini cilj koji imamo ovdje je uživati u fudbalu i kroz to uživanje doći do pozitivnog rezultata", jasan je trener "plemića".

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Nema sumnje da će golman Mostaraca Goran Karačić sutra biti pod najvećim pritiskom jer se od njega očekuje da bude posljednji stub odbrane gola Zrinjskog.

"Jedna od najvećih utakmica u istoriji kluba. Spremali smo se dobro, svi momci su puni snage i s nestpljenjem čekamo da počne susret, da pokažemo sve što znamo i da reprezentujemo državu na najbolji način. Znamo da su oni veliki favoriti, ali isto tako znamo i naše kvalitete, naš predan rad i koliko se odričemo. Analizirali smo Majnc, imaju svoje prednosti, ali i mane koje ćemo pokušati da iskoristimo", istakao je čuvar mreže Zrinjskog.

Majnc i Zrinjski igraće na "Meva areni" u četvrtak od 21 čas, a za glavnog sudiju susreta odabran je Džejmi Robinson iz Sjeverne Irske.