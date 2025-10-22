Zrinjski u Majncu obara još jedan rekord bh. fudbala!

Fudbaleri Zrinjskog u četvrtak gostuju njemačkom Majncu (21.00) u drugom kolu Konferencijske lige u kojem će biti oboren rekord fudbala u Bosni i Hercegovini.

Izvor: Marcin Szymczyk / imago sportfotodienst / Profimedia

Naime, Mostarci će nakon što su prije dvije godine postali ekipa sa najviše pobjeda u UEFA takmičenjima u BiH, sada će oboriti i rekord po broju utakmica u Evropi.

"'Plemiće' u gostima kod njemačkog predstavnika Majnca očekuje 89. evropski nastup, čime ćemo prestići FK Sarajevo koji se na početku aktuelne sezone zaustavio na brojci od 88 odigranih utakmica pod okriljem UEFA", navedeno je u saopštenju mostarskog kluba.

Zrinjski je evropsku priču počeo 2000. godine susretom protiv švedske Frolunde u Intertoto kupu, a danas, 25 godina kasnije, kao devetostruki šampion Bosne i Hercegovine, potvrđuje status najuspješnijeg bh. kluba na međunarodnoj sceni, kako po rezultatima, tako i po kontinuitetu nastupa u Evropi.

"U dosadašnjih 88 evropskih utakmica, Zrinjski je ostvario 33 pobjede, 21 remi i 34 poraza, a s obzirom na to da nas nakon Majnca očekuju minimalno još četiri evropska susreta, jasno je da ćemo ove sezone dodatno učvrstiti svoju poziciju na vrhu i nastaviti put prema jubilarnom 100. evropskom nastupu", saopšteno je iz Zrinjskog.

Iza mostarskog i sarajevskog tima, na ovoj listi slijedi Željezničar sa 77 utakmica u UEFA takmičenjima, a potom slijede Široki Brijeg (56) i banjalučki Borac (42).

