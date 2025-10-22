logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zrinjski u Majncu obara još jedan rekord bh. fudbala!

Zrinjski u Majncu obara još jedan rekord bh. fudbala!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Fudbaleri Zrinjskog u četvrtak gostuju njemačkom Majncu (21.00) u drugom kolu Konferencijske lige u kojem će biti oboren rekord fudbala u Bosni i Hercegovini.

HŠK Zrinjski obara rekord bh. fudbala u Majncu Izvor: Marcin Szymczyk / imago sportfotodienst / Profimedia

Naime, Mostarci će nakon što su prije dvije godine postali ekipa sa najviše pobjeda u UEFA takmičenjima u BiH, sada će oboriti i rekord po broju utakmica u Evropi.

"'Plemiće' u gostima kod njemačkog predstavnika Majnca očekuje 89. evropski nastup, čime ćemo prestići FK Sarajevo koji se na početku aktuelne sezone zaustavio na brojci od 88 odigranih utakmica pod okriljem UEFA", navedeno je u saopštenju mostarskog kluba.

Zrinjski je evropsku priču počeo 2000. godine susretom protiv švedske Frolunde u Intertoto kupu, a danas, 25 godina kasnije, kao devetostruki šampion Bosne i Hercegovine, potvrđuje status najuspješnijeg bh. kluba na međunarodnoj sceni, kako po rezultatima, tako i po kontinuitetu nastupa u Evropi.

"U dosadašnjih 88 evropskih utakmica, Zrinjski je ostvario 33 pobjede, 21 remi i 34 poraza, a s obzirom na to da nas nakon Majnca očekuju minimalno još četiri evropska susreta, jasno je da ćemo ove sezone dodatno učvrstiti svoju poziciju na vrhu i nastaviti put prema jubilarnom 100. evropskom nastupu", saopšteno je iz Zrinjskog.

Iza mostarskog i sarajevskog tima, na ovoj listi slijedi Željezničar sa 77 utakmica u UEFA takmičenjima, a potom slijede Široki Brijeg (56) i banjalučki Borac (42).

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

HŠK Zrinjski Konferencijska liga fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC