UŽIVO ZRINJSKI – LINKOLN: "Plemići" započinju novu evropsku avanturu 0

Fudbaleri Zrinjskog će u Mostaru večeras odigrati utakmicu prvog kola Konferencijske lige, a protivnik je Linkoln.

HŠK Zrinjski Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Mostarski Zrinjski u četvrtak od 18.45 na stadionu "Pod Bijelim brijegom" dočekuje Linkoln u prvom kolu Konferencijske lige.

Na konferenciji za medije, trener mostarskog kluba Igor Štimac je istakao da Zrinjski ne smije potcijeniti rivala iako dolazi iz Gibraltara.

"Ekipa je dobro, raspoloženje odlično, a uzbuđenje veliko jer nas čekaju evropski izazovi. Moram upozoriti sve – Linkoln nije naivan protivnik. Riječ je o timu koji zna šta želi, fizički je moćan i ima tri reprezentativca u sastavu. To što dolaze s Gibraltara nikoga ne smije zavarati", izjavio je Štimac.

Podsjetio je i da je Linkoln u kvalifikacijama izbacio ekipu duplo skuplju od Zrinjskog (jermensku Nou, prim.aut), dodavši da Mostarci moraju biti strpljivi i mudro igrati kako bi stigli do željenih bodova.

Kapiten Zrinjskog Nemanja Bilbija podsjetio je da su "plemići" u posljednje tri sezone dva puta izborili "grupnu fazu" Konferencijske lige, koja se ponovo igra u Mostaru.

"Taj cilj smo ostvarili, a sada nam dolazi neugodna ekipa koja je igrala protiv Crvene zvezde, Brage i prošla Nou, prvak je svoje države, ali mi smo spremni i tako ćemo dočekati utakmicu", rekao je Banjalučanin i dodao da Zrinjskom neće biti problem da napadne Linkolna.
"Ipak, ovo je Evropa, grupna faza i nikome neće biti lako, pa ni nama u četvrtak", dodao je Bilbija.

Utakmicu u Mostaru će suditi Norvežanin Sigurd Kringstad sa pomoćnicima Runarom Langsetom i Ole Andreasom Skogsrudom Haukasenom, dok će ulogu četvrtog sudije obavljati Daniel Higraf. U VAR sobi sjediće Kristofer Hagenes i Marius Lien, svi iz Norveške.

Autor Haris Krhalić
18:06

Put do Konferencijske lige

Aktuelni šampion BiH evropski put počeo je u kvalifikacijama za Ligu šampiona, gdje je u prvom kolu eliminisao Virtus iz San Marina, da bi zatim u drugom kolu ispao od Slovana iz Bratislave.

Mostarci su potom imali priliku da se plasiraju u Ligu Evrope, izbacili su u trećem kolu Breidablik sa Islanda, ali je holandski Utreht ipak bio prejak na posljednjoj stepenici, pa su Mostarci eliminacijom u plej-ofu Lige Evrope stigli do ligaške faze Konferencijske lige.

Izvor: HŠK Zrinjski

17:58

Sastav gostiju

Tim iz Gibraltara će meč započeti u sljedećem sastavu: Santana, Toni, Mandi, Torilja, Džo, Ajev, Kolega, Lopez, Nano, De Bar i Dabo

17:56

Sastav Zrinjskog

Zrinjski će utakmicu početi u sastavu: Karačić, Vranjković, Jakovljević, Dujmović, Mamić, Đurasek, Savić, Abramović, Ivančić, Ćuže i Bilbija

17:55

Dobro došli

Ostanite uz Mondo i pratite prenos utakmice Zrinjski - Linkoln.

Najnovije