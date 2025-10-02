Fudbaleri Zrinjskog će u Mostaru večeras odigrati utakmicu prvog kola Konferencijske lige, a protivnik je Linkoln.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Mostarski Zrinjski u četvrtak od 18.45 na stadionu "Pod Bijelim brijegom" dočekuje Linkoln u prvom kolu Konferencijske lige.

Na konferenciji za medije, trener mostarskog kluba Igor Štimac je istakao da Zrinjski ne smije potcijeniti rivala iako dolazi iz Gibraltara.

"Ekipa je dobro, raspoloženje odlično, a uzbuđenje veliko jer nas čekaju evropski izazovi. Moram upozoriti sve – Linkoln nije naivan protivnik. Riječ je o timu koji zna šta želi, fizički je moćan i ima tri reprezentativca u sastavu. To što dolaze s Gibraltara nikoga ne smije zavarati", izjavio je Štimac.

Podsjetio je i da je Linkoln u kvalifikacijama izbacio ekipu duplo skuplju od Zrinjskog (jermensku Nou, prim.aut), dodavši da Mostarci moraju biti strpljivi i mudro igrati kako bi stigli do željenih bodova.

Kapiten Zrinjskog Nemanja Bilbija podsjetio je da su "plemići" u posljednje tri sezone dva puta izborili "grupnu fazu" Konferencijske lige, koja se ponovo igra u Mostaru.

"Taj cilj smo ostvarili, a sada nam dolazi neugodna ekipa koja je igrala protiv Crvene zvezde, Brage i prošla Nou, prvak je svoje države, ali mi smo spremni i tako ćemo dočekati utakmicu", rekao je Banjalučanin i dodao da Zrinjskom neće biti problem da napadne Linkolna.

"Ipak, ovo je Evropa, grupna faza i nikome neće biti lako, pa ni nama u četvrtak", dodao je Bilbija.

Utakmicu u Mostaru će suditi Norvežanin Sigurd Kringstad sa pomoćnicima Runarom Langsetom i Ole Andreasom Skogsrudom Haukasenom, dok će ulogu četvrtog sudije obavljati Daniel Higraf. U VAR sobi sjediće Kristofer Hagenes i Marius Lien, svi iz Norveške.