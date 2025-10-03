Zrinjski na vrhu Konferencijske lige

Zrinjski iz Mostara je imao sreće sa žrijebom za prvo kolo, to je iskoristio i sada se nalazi na prvom mjestu Konferencijske lige.

Izvor: Marcin Szymczyk / imago sportfotodienst / Profimedia

Nakon što su odigrana po dva kola u elitnim evropskim takmičenjima, počela je i Konferencijska liga. A u njoj je na čelu tabele Zrinjski iz Mostara. Predstavnik iz Bosne i Hercegovine je savladao Linkoln sa Gibraltara 5:0 (3:0) golovima Bilbije, Dujmovića, Jakovljevića, Damasčana i Mikića i tako je ubjedljivo prvi na tabeli.

"Igrači su odradili sve zadatke koje smo stavili ispred njih, a nisu bili lagani. Pritisak, ganjanje, što više golova, to je bio zadatak i sve su ispunili, rekao sam momcima, kapa do poda. Prezentovali smo i Zrinjski i bh. fudbal na visokom nivou i stvorili uslove za ono što smo uradili. Uživajte, a nas čeka teška utakmica u ponedeljak i idu pripreme za tu utakmicu. Ma pusti Majnc, ko živ ko mrtav, prvo Sarajevo", rekao je poslije velike pobjede trener tima Igor Štimac.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

"Srećan sam zbog način na koji smo otvorili utakmicu, uveli smo što više igrača, odmorili smo one koji će biti nosioci utakmice i kao trener moram biti prezadovoljan. Digli smo letvicu i uvjeren sam da ovi momci to mogu, samopouzdanje raste i mogu još puno toga da urade. Moramo ostati čvrsti na zemlji i idemo utakmicu po utakmicu. Kada sam došao, rekao sam da ćemo igrati visoki presing, imamo kvalitet za to i nemamo razloga da se bojimo bilo koga. Vjerovatno će se desiti neki poraz, loš dan, ali neki pad ne smije da nas zaustaviti u ostavrivanju naših snova, oni su veliki", završio je on.

Šta se desilo na drugim mečevima?

Na drugom mjestu je AEK iz Larnake koji je izbacio crno-bijele iz kvalifikacija za Ligu Evrope. Savladala je kiparska ekipa AZ 4:0, doduše nakon što su Holanđani u drugom minutu meča dobili crveni karton.

Ubjedljive pobjede upisali su Sparta iz Praga i Leh iz Poznanja koji su sa po 4:1 dobili Šamrok i rapid iz Beča, a Lozana je sa 3:0 bila bolja od Brejdablika. Celje je savladalo AEK iz Atine 3:1, a Kristal Palas je nastavio niz fantastičnih rezultata pod Oliverom Glasnerom i dobili su u gostima Dinamo Kijev 2:0.

Rajo Valjekano je savladao Škendiju 2:0, Fiorentina je bila bolja od Sigme, a Rakov je dobio Univerzitateu iz Krajove 2:0. Šahtjor je savladao Aberdin 2:1, Strazbur je bio bolji od Slovana 2:1, Majnc je sa 1:0 dobio Omoniju, a Samsun Legiju. Jagelonija je bila bolja od Hamruna, a Noa iz Azerbejdžana od Rijeke. Po bod su uzeli Drita sa "Kosova" poslije remija sa Kupsom u Finskoj i Haken i Šelburn koji su takođe odigrali neriješeno.

Nastavlja se ovako dobra igra timova iz Bosne i Hercegovine u ovom takmičenju. Prošle godine je Borac iz Banjaluke ne samo prošao prvu fazu već je prošao dalje i u nokaut fazi.