Juniori Zrinjskog eliminisani na startu Lige šampiona

Izabranici Dalibora Cvitanovića doživjeli su ubjedljiv poraz u revanšu.

Izvor: Facebook/HŠK Zrinjski

Nakon remija u prvoj utakmici prvog kola omladinske Lige šampiona, juniori Zrinjskog doživjeli su poraz u revanš susretu sa Dinamom iz Tbilsija rezultatom 3:0.

Gruzini su do prednosti stigli već u sedmom minutu, a mrežu Mostaraca načeo je Kalid Doltmurzijev. Do pauze se rezultat nije mijenjao, a Gruzini su prednost povećali u 50. minutu.

Strijelac je ovog puta bio Temur Odikadze na asistenciju Sandre o Mikautadzea. Samo sedam minuta kasnije, odbrana Zrinjskog je još jednom kapitulirala. Strijelac i trećeg gola za Gruzine bio je Doltmurzijev.

Bio je to i konačan rezultat, a Dinamo će u narednom kolu igrati protiv AEK-a iz Larnake.