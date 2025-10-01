logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Juniori Zrinjskog eliminisani na startu Lige šampiona

Juniori Zrinjskog eliminisani na startu Lige šampiona

Autor Haris Krhalić
0

Izabranici Dalibora Cvitanovića doživjeli su ubjedljiv poraz u revanšu.

Zrinjski Dinamo Tbilisi omladinska liga šampiona Izvor: Facebook/HŠK Zrinjski

Nakon remija u prvoj utakmici prvog kola omladinske Lige šampiona, juniori Zrinjskog doživjeli su poraz u revanš susretu sa Dinamom iz Tbilsija rezultatom 3:0.

Gruzini su do prednosti stigli već u sedmom minutu, a mrežu Mostaraca načeo je Kalid Doltmurzijev. Do pauze se rezultat nije mijenjao, a Gruzini su prednost povećali u 50. minutu.

Strijelac je ovog puta bio Temur Odikadze na asistenciju Sandre o Mikautadzea. Samo sedam minuta kasnije, odbrana Zrinjskog je još jednom kapitulirala. Strijelac i trećeg gola za Gruzine bio je Doltmurzijev.

Bio je to i konačan rezultat, a Dinamo će u narednom kolu igrati protiv AEK-a iz Larnake.

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal Omladinska Liga šampiona HŠK Zrinjski

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC