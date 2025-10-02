logo
Štimac nakon ubjedljive pobjede: "Pustite sada Majnc, prvo Sarajevo"

Štimac nakon ubjedljive pobjede: "Pustite sada Majnc, prvo Sarajevo"

Autor Haris Krhalić
0

Igor Štimac zadovoljan igrom i pobjedom Zrinjskog nad Linkolnom.

Igor Štimac nakon pobjede protiv Linkolna Izvor: YouTube/HŠK Zrinjski/Screenshot

Fudbaleri Zrinjskog pobjedom od 5:0 započeli su svoj put u Konferenijskoj ligi. U Mostaru je teško nastradao Linkoln, a trener „plemića“ Igor Štimac nije krio zadovoljstvo večerašnjom pobjedom.

"Čestitke igračima, odradili su sve zadatke koje smo pred njih postavili, a nisu oni bili jednostavni. Cijelu utakmicu pritisak, traženje gola, unošenje nemira u njihovu zadnju liniju i na kraju dati što više golova. Igračima sam rekao u svlačionici, kapa do poda. Isto tako, ostati skromni, ponizni, pustiti navijačima da uživaju u pobjedi, vi uživajte, a mi koji smo ostvarili pobjedu spremamo se od sutra za tešku utakmicu u ponedjeljak", rekao je Štimac i dodao:

„Podigli smo letvicu visoko, ali iz razloga što vjerujem da ovi momci stvarno imaju kvaliteta da ostvare velike stvari. Ovo nije kraj, ovi momci imaju puno samopouzdanja i mislim da mogu još toga postići."

Naredni evropski rival Zrinjskom će biti Majnc, ali šef stručnog štaba Zrinjskog nije htio govoriti o tome.

"Pustite sad Majnc, do Majnca ko živ ko mrtav. Prvo Sarajevo, pa se dobro odmoriti, pa ćemo vidjeti šta i kako dalje“, dodao je Štimac.

