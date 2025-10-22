logo
Arbitar iz Sjeverne Irske sudi meč Majnc - Zrinjski: Sarajevu je ostao u dobrom sjećanju!

Autor Dragan Šutvić
0

UEFA odredila ko sudi meč Majnc - Zrinjski.

Ko sudi utakmici Majnc Zrinjski Izvor: Â©INPHO/Stephen Hamilton / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaleri Zrinjskog odigraće sutra uveče (21.00) 89. utakmicu na ino-sceni i tako postati rekorderi među bh. klubovima. Mostarski premijerligaš će u Majncu odmjeriti snage sa istoimenim domaćinom u drugom kolu Konferencijske lige, a evropska kuća fudbala je za ovaj meč delegirala arbitra iz Sjeverne Makedonije Džejmija Robinsona.

Djelilac pravde rođen 11. novembra 1994. godine sudio je tokom ove sezone na 11 utakmica, od čega, između ostalog, šest u sjevernoirskoj Premijer ligi i dvije u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu. Tako se, naime, našao na centru u duelima Kauno Žalgiris – Valur i Silkeborg – Jagjelonija.

Kada je riječ o bh. klubovima, do sada je sudio samo Sarajevu. Dogodilo se to 19. avgusta 2020. godine u kvalifikacijama za Ligu šampiona, kada se bordo tim u Kardifu sastao sa ekipom Konahs Kvej Nomads.

Sarajevski tim, tada predvođen Husrefom Musemićem na mjestu trenera, trijumfovao je pogocima Benjamina Tatara u 16. i 65. minutu.

Majnc je u prvom kolu Konferencijske lige na gostovanju porazio tim Omonije (0:1), ali u Bundesligi bilježi veoma loše rezultate. Ekipa je tek na 16. mjestu, uz samo četiri boda iz prvih sedam utakmica.

Zrinjski je, sa druge strane, u Premijer ligi BiH na drugoj poziciji uz 21 bod, četiri manje od lidera Borca, sa kojim se sastaje u ponedjeljak (27. oktobar) u Mostaru.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Tagovi

HŠK Zrinjski Majnc fudbal Konferencijska liga

