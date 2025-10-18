U Zrinjskom zadovoljni "minimalcem" u Doboju: Teško, ali zasluženo protiv Sloge

Mostarski Zrinjski ostvario je važnu pobjedu na gostovanju u Doboju, gdje je minimalno savladao domaću Slogu rezultatom 0:1 u 10. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Izvor: Joris Verwijst / imago sportfotodienst / Profimedia

Gol odluke pao je u 53. minutu kada je nespretno reagovao fudbaler Sloge Josip Kvesić i zatresao vlastitu mrežu, što je "plemićima" donijelo tri boda u trci za liderom banjalučkim Borcem, koji ima bod više i utakmicu manje.

Utakmicu mostarske ekipe na dobojskim "Lukama" obilježili su strpljivost i disciplina, a trener Igor Štimac i kapiten Nemanja Bilbija nisu krili zadovoljstvo nakon završetka susreta.

"Prava prvenstvena utakmica. Prezadovoljan sam konačnim ishodom. Mislim da smo u potpunosti zaslužili ovu pobjedu jer smo cijelim tokom susreta dominirali. Nastojali smo probiti guste redove, bili smo strpljivi, mudri, pametni, disciplinovani. Na kraju nosimo potpuno zaslužena tri boda u Mostar", rekao je Štimac.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Nemanja Bilbija podijelio je slično mišljenje, naglasivši težinu utakmice i važnost osvojenih bodova.

"Znali smo da će biti teška utakmica, kao i uvijek. Napadali smo, dali smo sve od sebe uprkos gustom rasporedu. Bili smo za nijansu bolji, pobijedili smo 1:0 i nosimo veoma važna tri boda", dodao je Banjalučanin.

Sada Mostarcima slijedi put u Njemačku, gdje će u okviru drugog kola Konferencijske lige gostovati Majncu. Taj meč igra se u četvrtak s početkom u 21 čas.

