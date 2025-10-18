Sloga namučila Zrinjski: "Plemići" autogolom Kvesića stigli do trijumfa u Doboju!

Zrinjski teže nego što se očekivalo stigao do tri boda protiv dobojske Sloge.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Nakon reprezentativne pauza nastavljeno je takmičenje u Premijer ligi BIH, a 11. kolo otvorili su Sloga i Zrinjski duelom u Doboju.

Meč na stadionu Luke dobio je Zrinjski minimalnim trijumfom 1:0, do kojeg je došao zahvaljujući autogolu Josipa Kvesića u 53. minutu.

Savić je ubacio u peterac, Kvesić je uklizao ispred Bilbije, ali je skrenuo loptu u sopstvenu mrežu za ispostaviće se jedini pogodak na meču.

I jedni i drugi imali su po nekoliko šanci, pa čak i pogađali okvir gola.

Sloga je to učinila u 14. Minutu kada je Karačić dobro intervenisao nakon što je lopta zakačila jednog defanzivca Sloge, a ona se potom od stative odbila u korner.

Tri minute kasnije – prečka na drugoj strani. Pranjić je ubacio sa lijeve strane u šesnaesterac gostiju,a lopta je na kraju pogodila prečku.

Dobru šansu za goste imao je Dujmović u 35. Minutu, kada je šutirao vrhom kopačke, međutim, lopta odlazi preko gola.

Bio je Zrinjski bolji u prvom poluvremenu, a do odmora smo vidjeli i dobru odbranu Erića poslije udraca Ivančića.

U drugom poluvremenu, pogotovo poslije primljenog pogotka Sloga je krenula dosta ofanzivnije, trner Marko Maksimović izvršio je nekoliko izmjena, a mladi rezervista Ognjen Šešlak imao je nekoliko dobrih poteza i unio dosta energije.

Najbolju šansu, međutim, Dobojlije su imale preko Mekića koji je nakon akcije sa Mandićem šutirao iskosa sa nekih osam-devet metara, ali lopta je završila pored gola.

Uspio je Zrinjski do kraja meča da se odbrani i sačuva tri boda kojima je sada prišao Borcu na bod zaostatka, s tim da Banjalučani imaju utakmicu manje.



