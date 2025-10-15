Rudar Prijedor kao "Španija u malom": Stigla sedmorka sa Pirineja, oglasio se i "krivac": Dobar sam u ubjeđivanju ljudi!

Madridski list AS objavio je sjajnu priču o Rudar Prijedoru, koji je ove godine doveo čak sedmoricu Španaca.

FK Rudar Prijedor vratio se proteklog ljeta u Premijer ligu BiH, u kojoj je posljednji put nastupao u sezoni 2022-2023.

Kako bi što spremnije dočekalo premijerligaške bitke, rukovodstvo kluba iz grada na Sani povuklo je potez rijetko viđen na bh. prostorima. Dovedena su brojna nova imena, njih oko 20, ali ih čak sedam dolazi iz Španije!

Sa Pirinejskog poluostrva u Rudar Prijedor su stigli Abel Paskval, Roberto Koral, Alvaro Ronkal, Andres Mohedano, Fernan Fereiroa, Horhe Bolivar i Hordan Gutijerez, dok je stručnom štabu priključen i Senen Kortegoso, koji je godinama radio kao fizioterapeut "crvene furije".

Osim u regionu, potez "rudara" odjeknuo je i širom Evrope, a odličnu priču o "Španiji u malom" napravio je tamošnji list AS.

"Ne postoji prava linija između Valjadolida i Prijedora, ali fudbal – taj jezik bez granica – izgradio je neočekivani most između Kastilje i Bosne. Tamo, u rudarskom gradu na sjeverozapadu zemlje, skromni klub pod nazivom Rudar Prijedor postao je dom za sedam španskih fudbalera, što je fenomen bez presedana u bosanskoj ligi. Arhitekta ove iberijske invazije je Roberto Koral, 28-godišnji bek iz Valjadolida koji je stigao teško povrijeđen... i na kraju poslužio kao improvizovani sportski direktor", navodi se na početku ovog teksta.

"Bio sam prvi koji je stigao i biću posljednji koji će igrati", ističe za ovaj list Koral, iza kojeg je duga pauza nakon teške povrede, odnosno kidanja prednjeg ukrštenog ligamenta.

"Nisam igrao devet mjeseci, ali sam pomogao treneru da dovede sve španske igrače. Da vidimo da li će, kako se kaže, posljednji biti prvi. Možda ću sutra biti sportski direktor, agent ili trener. Dobar sam u ubjeđivanju ljudi, jasnom govoru. Mnogo su me lagali u životu i znam kako je to. Govorim bez obmanjivanja bilo koga i zato mi ljudi vjeruju", prenosi AS riječi Korala, koji je sadašnjeg trenera Rudar Prijedora Pericu Ognjenovića, inače bivšeg igrača Real Madrida, upoznao u ukrajinskom Metalistu.

U ovom klubu Koral je bio prvotimac, a Ognjenović pomoćni trener i vršilac dužnosti šefa struke.

"Svi su me nazvali ludim što sam otišao u Ukrajinu, i na kraju se isplatilo. Perica me poznaje, zna kako radim i šta mogu da doprinesem. Čim se pojavio ovaj projekat, rekao mi je da me želi ovdje. Pomogao sam mu da dovede sedam španskih igrača. U suprotnom, nikada ne bi došli", naveo je Koral, koji je za samo nekoliko sedmica, putem video poziva, preporuka i razmjene poruka, ubijedio više od pola tuceta sunarodnika da pređu u ligu koja je bila "podjednako nepoznata koliko i uzbudljiva".

U Rudar Prijedor su tako stigli bivši igrač Valjadolida i Palensije Abel Paskval, potom Fernan Fereiroa koji ima iskustvo igranja u Azerbejdžanu, Poljskoj i na Kipru, a tu je i Albert Mohedano, koji je sa Mirandesom igrao u Segundi.

Dio španske kolonije u Rudar Prijedoru je i Alvaro Ronkal, koji je branio boje B tima Eibara, kao i Horhe Bolivar, koji je sa UE Santa Kolomom nastupao i na evropskoj sceni. Hordan Gutijerez je došao iz Bugarske, dok je kao "šlag na tortu" bio dolazak iskusnog Senena Kortegosa, koji je čak 19 godina bio fizioterapeut španske reprezentacije.

Iza njega je odlazak na Olimpijske igre 1988. i 1992. godine u Seulu i Barseloni, a bio je član struke i na tri prvenstva svijeta – 1994. u SAD, 1998. u Francuskoj i 2002. godine u Japanu i Južnoj Koreji.

Već na početku sezone, ovaj potez počeo je da se isplaćuje.

AS u ovom tekstu, naime, podsjeća i na učinak španskih internacionalaca u novom klubu. Od prvih pet pogodaka koje je u ovoj sezoni postigao Rudar Prijedor, četiri su bila djelo španskih igrača. Dva puta je, naime, protivničku mrežu zatresao Mohedano, a jednom Paskval i Gutijerez.

"Trener želi da nametne španski stil: igranje visokog presinga, dodavanje, automatsko kretanje. Ovdje više radimo na fizičkoj spremi, ali španska taktika je bez premca. Želimo da se istaknemo po tome. Cilj je da ne završimo među dvije najgore ekipe (timovi koji ispadaju iz lige, op.a.), ali ko zna da li ćemo biti dovoljno ludi da se borimo sa onima na vrhu", podvlači Koral.

I dok je Koral, ističe AS, "mozak operacije", Andres Mohedano je njegov "glas" na terenu. Sa Koralom se poznaje iz Numansije, a sada je jedna od ključnih figura u premijerligašu iz Prijedora.

"Roberto me je pozvao i rekao mi za projekat. Imao sam ponude iz drugih klubova i zemalja, ali nisam razmišljao o odlasku sa Iberijskog poluostrva. Plašio sam se da se neću prilagoditi. Na kraju su me ubijedili i on i Perica (Ognjenović), koji je odličan trener i uvjeren sam da će voditi veliki klub I ne žalim zbog toga", rekao je rođeni Madriđanin, istakavši da, ipak, nije sve išlo "kao po loju".

Masovni dolazak Španaca stvorio je "tenzije" u svlačionici, kojom su do sada, ističe AS, dominirali lokalni igrači.

"Bio je to šok. Možda ih nervira što dolazimo spolja, da zauzmemo njihovo mjesto. Ponekad se to više primijeti, ali malo po malo, stvara se dobra atmosfera", rekao je Mohedano, sa čijim riječima je saglasan i Koral.

"Za ljude ovdje, kada dođemo spolja, mi smo kao prijetnja. Dolazite u njihovu zemlju da biste preuzeli poslove od lokalnog stanovništva. Morate dobro da se postavite kako biste izbjegli stvaranje loših vibracija, i za sada to dobro ide."

Među Špancima, međutim, nema problema.

"Činjenica da smo svi zajedno pomaže. Biti ovdje sam, da budem otvoren, bilo bi mučno. Međutim, podržavamo jedni druge, i to čini razliku. Ljudi ne dolaze ovdje zato što klubovi plaćaju astronomsku količinu novca, ali u ovom kontekstu možete da je zaradite. U samom Sarajevu, igrači zarađuju 600.000 evra neto po sezoni. U ovoj ligi ima mnogo novca i to je veoma dobar primjer. Ne treba je potcijeniti jer pruža sve uslove za rast kao igrača. Postoje dobri stadioni sa puno navijača, teren je dobar... Radi se o malo poznatom takmičenju, ali je na veoma visokom nivou."

Madridski list naglašava da BiH ne zauzima visoko mjesto na globalnim fudbalskim mapama, ali da je liga – tiho rasla. Podsjetili su Španci na uspjehe Zrinjskog i Borca, koji su nastupali u grupnoj fazi Konferencijske lige, ali čiji stadioni, kao "nasljeđe stare Jugoslavije", odišu istorijim.

"Nivo je mnogo viši nego što ljudi misle. Zrinjski igra u Konferencijskoj ligi, Borac je stigao do osmine finala prošle sezone... To je liga koja iznenađuje", riječi su Mohedana.

Koral, takođe, pohvalno govori o Borcu koji mu mnogo pomaže u periodu oporavka od teške povrede.

"To je najbolji tim u Bosni i mnogo mi pomažu. Idem u Banjaluku autom i tamo se brinu o meni kao da sam kod kuće. Život van terena takođe ima svoje čari. Zagreb je udaljen dva sata, Sarajevo tri i po. Zemlja je mirna i ljudi su prijateljski nastrojeni", ističe Koral.

"Španija u malom" trenutno zauzima pretposljednje, deveto mjesto u Premijer ligi BiH. Rudar Prijedor, međutim, ima šta da pokaže u prvenstvu, pa je tako, između ostalog, remizirao sa Željezničarom u Sarajevu (1:1) i Zrinjskim u Mostaru (0:0).

"Cilj je bio da ostanemo u ligi, ali možemo da idemo i na više ciljeve. Već nekoliko nedjelja imamo kompletan tim, i to se vidi. Remizirali smo sa Zrinjskim, pobijedili smo Radnik, protiv Sloge Meridian smo imali 80% posjeda lopte... Stil trenera je stil španskih igrača, i to nam je omogućilo da se brzo prilagodimo", prenosi AS riječi Mohedana, uz sjajan zaključak:

"Rudar Prijedor, rudarski klub sa plavim dresom i radničkom dušom, postao je mala fudbalska laboratorija sa španskim akcentom. Grupa igrača koji su došli tražeći prilike na kraju je izgradila nešto dublje: identitet, način razumijevanja igre i života van kuće. U ligi kojom dominiraju mišići, oni se oslanjaju na smirenost, posjed lopte i taktičku inteligenciju; na pokazivanje da talenat može da izdrži i balkansku hladnoću. Možda, kako Roberto Koral sugeriše, posljednji će na kraju biti prvi. A ako ne, bar će napustiti Bosnu sa sigurnošću da fudbal, kada se igra sa uvjerenjem, ne poznaje granice ni akcente."

