logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Legenda Arsenala Toni Kolbert stigao u Bijeljinu!

Legenda Arsenala Toni Kolbert stigao u Bijeljinu!

Autor Haris Krhalić
0

Iskusni trener, koji je više od dvije decenije bio dio stručnog štaba Arsena Vengera u Arsenalu, nekoliko dana će raditi s igračima Radnika

Toni Kolbert u Bijeljini FK Radnik Izvor: Promo/FK Radnik Bijeljina

FK Radnik Bijeljina ove sedmice ima čast da ugosti jedno od najvećih imena svjetskog fudbala kada je riječ o fizičkoj pripremi i tehničkom treningu – Tonija Kolberta.

Kolbert je u Bijeljinu stigao kao gost kluba, gdje će tokom nekoliko dana prenijeti svoje ogromno iskustvo i znanje na igrače svih uzrasta, od prvog tima do omladinskih selekcija.

Tokom više od dvije decenije rada u londonskom Arsenalu, Kolbert je bio neizostavan dio stručnog štaba legendarnog Arsena Vengera. Karijeru je započeo kao kondicioni trener, a kasnije se posvetio integraciji fizičkog i tehničkog rada – segmentu po kojem je postao poznat širom svijeta.

U posljednje dvije godine svog angažmana u Arsenalu, Kolbert se potpuno fokusirao na tehnički aspekt treninga. U tom periodu sarađivao je s brojnim vrhunskim fudbalerima, uključujući Sesk Fabregasa, Samira Nasrija i Arona Remzija, koji su više puta isticali koliko su im njegove metode pomogle u razvoju karijere.

Tokom saradnje sa Vengerom, Kolbert je osvojio tri titule prvaka Engleske, među kojima i nezaboravnu sezonu 2003/2004, kada je Arsenal ostao neporažen i zaslužio nadimak "The Invincibles". Uz to, u bogatoj karijeri upisao je i sedam FA kupova te isto toliko Komjuniti šild trofeja.

Za FK Radnik i njegove igrače, Kolbertov dolazak predstavlja izuzetnu priliku da steknu nova znanja o profesionalnom radu, pripremi i tehničkim detaljima koji prave razliku na visok

om nivou. Klub je istakao da je ovaj događaj od velikog značaja za razvoj stručnog rada i podizanje standarda unutar svih selekcija.

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal FK Radnik Bijeljina Arsenal Premijer liga BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC