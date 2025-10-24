Legenda Arsenala Toni Kolbert stigao u Bijeljinu!

Iskusni trener, koji je više od dvije decenije bio dio stručnog štaba Arsena Vengera u Arsenalu, nekoliko dana će raditi s igračima Radnika

Izvor: Promo/FK Radnik Bijeljina

FK Radnik Bijeljina ove sedmice ima čast da ugosti jedno od najvećih imena svjetskog fudbala kada je riječ o fizičkoj pripremi i tehničkom treningu – Tonija Kolberta.

Kolbert je u Bijeljinu stigao kao gost kluba, gdje će tokom nekoliko dana prenijeti svoje ogromno iskustvo i znanje na igrače svih uzrasta, od prvog tima do omladinskih selekcija.

Tokom više od dvije decenije rada u londonskom Arsenalu, Kolbert je bio neizostavan dio stručnog štaba legendarnog Arsena Vengera. Karijeru je započeo kao kondicioni trener, a kasnije se posvetio integraciji fizičkog i tehničkog rada – segmentu po kojem je postao poznat širom svijeta.

U posljednje dvije godine svog angažmana u Arsenalu, Kolbert se potpuno fokusirao na tehnički aspekt treninga. U tom periodu sarađivao je s brojnim vrhunskim fudbalerima, uključujući Sesk Fabregasa, Samira Nasrija i Arona Remzija, koji su više puta isticali koliko su im njegove metode pomogle u razvoju karijere.

Tokom saradnje sa Vengerom, Kolbert je osvojio tri titule prvaka Engleske, među kojima i nezaboravnu sezonu 2003/2004, kada je Arsenal ostao neporažen i zaslužio nadimak "The Invincibles". Uz to, u bogatoj karijeri upisao je i sedam FA kupova te isto toliko Komjuniti šild trofeja.

Za FK Radnik i njegove igrače, Kolbertov dolazak predstavlja izuzetnu priliku da steknu nova znanja o profesionalnom radu, pripremi i tehničkim detaljima koji prave razliku na visok

om nivou. Klub je istakao da je ovaj događaj od velikog značaja za razvoj stručnog rada i podizanje standarda unutar svih selekcija.