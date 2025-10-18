logo
"Horde zla" se potukle s policijom u Bijeljini (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Navijači Sarajeva, tzv. Horde zla sukobile su se sa policijom u Bijeljini poslije utakmice protiv Radnika u 11. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Navijači FK Sarajevo se potukli s policijom u Bijeljini VIDEO Izvor: Sport1/screenshot

Odličan meč na Gradskom stadionu i podjela bodova - 2:2 zasjenili su navijački neredi u Bijeljini.

Nakon meča došlo je do sukoba sarajevskih navijača sa policijom, objavio je "Sport 1".

"Ubrzo nakon kraja utakmice i izlaska s tribine došlo je do sukoba između navijača Sarajeva i pripadnika policije, a za sada nije poznato zbog čega te kakav je epilog", naveli su iz sarajevskog portala.

Pogledajte snimak sukoba.

@hordezla1987original

Sukob Hordi i policije u Bjeljini Picke četničke drotovske !!!

♬ original sound - Horde zla HADŽIĆI

(MONDO)

Tagovi

fudbal FK Sarajevo FK Radnik Bijeljina Premijer liga BiH Horde zla

