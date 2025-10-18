"Horde zla" se potukle s policijom u Bijeljini (VIDEO)

Navijači Sarajeva, tzv. Horde zla sukobile su se sa policijom u Bijeljini poslije utakmice protiv Radnika u 11. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Izvor: Sport1/screenshot

Odličan meč na Gradskom stadionu i podjela bodova - 2:2 zasjenili su navijački neredi u Bijeljini.

Nakon meča došlo je do sukoba sarajevskih navijača sa policijom, objavio je "Sport 1".

"Ubrzo nakon kraja utakmice i izlaska s tribine došlo je do sukoba između navijača Sarajeva i pripadnika policije, a za sada nije poznato zbog čega te kakav je epilog", naveli su iz sarajevskog portala.

Pogledajte snimak sukoba.

(MONDO)