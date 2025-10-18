Trener Radnika Duško Vranešević bez ijednog poraza od Sarajeva i Željezničara! "Plod rada svih u klubu"

U uzbudljivoj utakmici u Bijeljini, Radnik je odigrao neriješeno 2:2 protiv Sarajeva u 10. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Izvor: Promo/FK Radnik Bijeljina

Odličan meč odigrali su fudbaleri Radnika i Sarajeva (2:2) u kojem su bodovi podijeljeni na ravne časti.

Trener semberske ekipe Duško Vranešević je tako ostao neporažen u dvobojima sa sarajevskim timovima - Sarajevom i Željezničarom.

Vranešević je izrazio zadovoljstvo igrom svojih fudbalera, istaknuvši da je ekipa bila opasnija u prvom poluvremenu i postigla golove iz situacija uvježbanih na treninzima.

"Prvo poluvreme bilo je veoma neizvjesno, ali smo bili opasniji. Postigli smo gol iz situacija koje smo pripremali, iako smo imali i propuštene prilike. U drugom poluvremenu primili smo gol iz prekida, što nas je malo uzdrmalo, ali smo se vratili na 2:1. Nažalost, brzo smo primili izjednačujući gol iz dubinske lopte", rekao je Vranešević, dodavši da je neriješen ishod bio i najrealniji.

Šef struke bijeljinske ekipe je posebno pohvalio svoje igrače zbog borbenosti protiv kvalitetnih protivnika, naglasivši da je Radnik ove sezone odigrao četiri utakmice protiv Sarajeva i Željezničara bez ijednog poraza, osvojivši šest bodova.

"To je plod rada svih u klubu - od uprave, radne zajednice, do stručnog štaba i igrača. Svim protivnicima smo pokazali da smo tvrd orah", istakao je Vranešević.

Sljedeći izazov za Radnik je gostovanje u Posušju, a Vranešević je najavio borbu za pobjedu na stadionu "Mokri dolac".

"Idemo dalje, spremamo se za nezgodnu utakmicu u Posušju i želimo tri boda", zaključio je trener Radnika.

