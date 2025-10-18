logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Trener Radnika Duško Vranešević bez ijednog poraza od Sarajeva i Željezničara! "Plod rada svih u klubu"

Trener Radnika Duško Vranešević bez ijednog poraza od Sarajeva i Željezničara! "Plod rada svih u klubu"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

U uzbudljivoj utakmici u Bijeljini, Radnik je odigrao neriješeno 2:2 protiv Sarajeva u 10. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Duško Vranešević Izvor: Promo/FK Radnik Bijeljina

Odličan meč odigrali su fudbaleri Radnika i Sarajeva (2:2) u kojem su bodovi podijeljeni na ravne časti.

Trener semberske ekipe Duško Vranešević je tako ostao neporažen u dvobojima sa sarajevskim timovima - Sarajevom i Željezničarom.

Vranešević je izrazio zadovoljstvo igrom svojih fudbalera, istaknuvši da je ekipa bila opasnija u prvom poluvremenu i postigla golove iz situacija uvježbanih na treninzima.

"Prvo poluvreme bilo je veoma neizvjesno, ali smo bili opasniji. Postigli smo gol iz situacija koje smo pripremali, iako smo imali i propuštene prilike. U drugom poluvremenu primili smo gol iz prekida, što nas je malo uzdrmalo, ali smo se vratili na 2:1. Nažalost, brzo smo primili izjednačujući gol iz dubinske lopte", rekao je Vranešević, dodavši da je neriješen ishod bio i najrealniji.

Šef struke bijeljinske ekipe je posebno pohvalio svoje igrače zbog borbenosti protiv kvalitetnih protivnika, naglasivši da je Radnik ove sezone odigrao četiri utakmice protiv Sarajeva i Željezničara bez ijednog poraza, osvojivši šest bodova.

"To je plod rada svih u klubu - od uprave, radne zajednice, do stručnog štaba i igrača. Svim protivnicima smo pokazali da smo tvrd orah", istakao je Vranešević.

Sljedeći izazov za Radnik je gostovanje u Posušju, a Vranešević je najavio borbu za pobjedu na stadionu "Mokri dolac".

"Idemo dalje, spremamo se za nezgodnu utakmicu u Posušju i želimo tri boda", zaključio je trener Radnika.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Radnik Bijeljina FK Sarajevo fudbal Premijer liga BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC