Trener Sarajeva nakon remija u Bijeljini: Moji igrači imaju ono u nogama do poda!

Nakon uzbudljivog remija u Bijeljini, trener Sarajevo Mario Cvitanović imao je pomiješana osjećanja - s jedne strane je bio zadovoljan igrom, ali ne i krajnim rezultatom protiv Radnika (2:2).

Izvor: STRINGER / AFP / Profimedia

Radnik je dva puta vodio, ali je Sarajevo na kraju ostalo neporaženo u Bijeljini (2:2) u meču u kojem su poništena čak tri pogotka uz postignuta četiri.

Zato je Cvitanović u izjavi za "Moja TV" bio prezadovoljan igrom svojih igrača, nazvavši utakmicu možda i najboljom u sezoni.

"Izuzetno sam ponosan na svoje igrače, na ono što su danas pokazali i kako su se borili u drugom poluvremenu. Pokazali su da imaju ono među nogama, i to do poda", izjavio je Cvitanović.

Iako je Sarajevo dva puta bilo u rezultatskom zaostatku, uspjeli su se vratiti i izboriti bod.

Trener ekipe sa "Koševa" je istakao da je ekipa pokazala karakter i napredak, posebno u situacijama kada su kontrolisali igru, ali su primali golove zbog vlastitih grešaka.

"U nekim situacijama kad ne možeš pobijediti, ne smiješ izgubiti. Danas nosimo bod kući, iako sam nesretan što nismo pobijedili", dodao je on.

Posebno je zahvalio navijačima Sarajeva koji su došli podržati ekipu na Gradskom stadionu u Bijeljini.

"Ovo je put prema dalje, vjerujte mi da smo na dobrom putu i biće još bolje!"

Na kraju, trener "bordo" tima se osvrnuo i na emotivan trenutak, izrazivši još jednom saučešće porodici Halida Bešlića, istakavši koliko je legendarni navijač Sarajeva bio važan za klub.

"Igrati za takvog velikana je čast i ponos, i on će uvijek biti u našim srcima", zaključio je Cvitanović, čiji su igrači pred meč istrčali u majicama sa Bešlićevim likom.

(MONDO)