Admir Adžem nakon novog domaćeg trijumfa Željezničara: Atmosfera na "Grbavici" je naš adut

Željezničar je u subotu nastavio seriju bez poraza na svom stadionu!

Izvor: YouTube/FK Željezničar

Poslije dva uvodna remija, Željo je slavio na četiri uzastopne utakmice na "Grbavici", a posljednja u nizu bila je u subotu uveče protiv Posušja (1:0) u okviru 11. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Trener plavih, Admir Adžem, izrazio je zadovoljstvo učinkom svoje ekipe na domaćem terenu pred kamerama "Arena Sporta", naglasivši da Željezničar ove sezone još uvijek nije poražen.

"Prvo poluvrijeme bilo je zahtjevno, nismo mogli uspostaviti ritam igre prvih pola sata. Tek u zadnjih 15 minuta počeli smo stvarati prilike i vršiti pritisak. U drugom poluvremenu smo riješili utakmicu, postigli pogodak, a protivnik nam više nije ozbiljno prijetio", rekao je Adžem i dodao da je Željo možda mogao postići još koji gol na meču koji je obilježila i povreda kapitena Madžida Šošića.

Upitan o uticaju izostanka Šošića, a onda i Denija Miloševića, koji je takođe morao napustiti teren zbog povrede, Adžem je istakao da su zamjene odradile odličan posao.

"Igrači koji su ušli odigrali su kako treba, i sve u svemu, zadovoljan sam. Tri boda su na kontu, a sada se spremamo za sljedeću utakmicu", dodao je trener ekipe sa "Grbavice".

Poseban akcenat Adžem je stavio na fantastičnu atmosferu na stadionu zahvalivši navijačima koji su, uprkos hladnom vremenu, došli u velikom broju i pružili ogromnu podršku.

"Kada igrate na 'Grbavici', uz ovu publiku, protivnicima je znatno teže. Ta atmosfera je naš veliki adut", naglasio je on.

Željezničar se sada priprema za sljedeći izazov, gostovanje u prijedorskom Rudaru koja po Adžemovom mišljenju igra sve bolje iz utakmice u utakmicu.

"Analiziraćemo protivnika i nadamo se dobrom rezultatu", zaključio je Adžem.

